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«Знали, что брать!» Молодежная банда за 20 секунд ограбила спортивный магазин в Риге

Редакция PRESS 22 ноября, 2024 18:20

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Некоторые любители спорта, видимо, решили, что пора пополнить ассортимент самокатов и запчастей к ним для любимого хобби. Единомышленники отправились в специализированный магазин, чтобы добыть все необходимое. Правда, на этот раз молодые люди решили заполучить их незаконным путем, сообщает программа "Degpunktā".

Представитель магазина Роберт Пундурс не скрывает разочарования по поводу инцидента и говорит, что кража, совершенная молодыми людьми в ночь на 17 ноября, стала очень неприятным сюрпризом как для него, так и для работников. Эксперт по роликовым конькам добавляет, что это первый подобный случай за долгую историю магазина.

«Неизвестные злоумышленники разбили витрину и ворвались в магазин. Взяли вещи, связанные с самокатами. Все произошло за 20 секунд. Полиция приехала, конечно, в три часа ночи, нам тоже пришлось как-то закрыть витрину", - говорит Роберт Пундурс, представитель ограбленного магазина "Taktika.lv".

Изучив кадры камеры видеонаблюдения, установленной в магазине, он наглядно демонстрирует, какие методы использовали члены банды для осуществления своей противоправной деятельности.

"Они разбили окно молотком. Двое забежали, успешно угнали один самокат, другой взял детали", - говорит Пундурс.

Роберт уверен, что злодеи не новички и перед тем, как совершить преступление, они подготовились, так сказать, сделали «домашнюю работу» — изучили и ознакомились с ассортиментом магазина.

«Похоже, что это люди, связанные с этой сферой, они знатоки, которые брали дорогие и качественные детали», — говорит представитель магазина.

Один из владельцев магазина «Taktika.lv» рассказывает, что всего за два дня до ограбления жадными «любителями спорта» на улице Чака, 54, их коллеги из магазина «Rideoo», расположенного менее чем в двух километрах на улице Таллинас, 81, также пострадали от такого же злонамеренного поведения.

Также представитель магазина спортивного инвентаря, расположенного в окрестностях Гризинькалнса, при восстановлении событий в ночь на 15 ноября, обрисовывает аналогичный подчерк и добавляет, что, по его мнению, воры уже ознакомились с ассортиментом. Мужчина рассказывает, что витрину магазина разбили молотком, а дальнейшие действия характеризуют молодых людей как быстрых, решительных и целеустремленных.

Торговцы уже обратились в Госполицию, чтобы установить личности преступников. Также они выразили предположение, что эти преступления были совершены одной и той же группой.

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