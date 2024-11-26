Знай наших: латыши открыли пивной ресторан в Лондоне

В новый лондонский пивной ресторан компания вложил три миллиона британских фунтов. Как и в аналогичном заведении, расположенном в Риге (На улице Калею, в Старом городе), в новом ресторане будет представлен широкий ассортимент пива, в том числе латвийского.

Интерьер ресторана также оформляли латвийцы: Эверита Вегере и Анда Озолиня.

В правление SIA АmberStone Hotels входят Эрнест Бернис и Янис Вилисонс. Владельцем SIA является AS AmberStone Group, реальным бенефициаром — Ника Берне. По данным Lursoft, она является реальным бенефициаром 43 компаний в Латвии, например, AS AmberStone Group, SIA Hanzas Perons, SIA Pillar, SIA AmberBirch, SIA Konventa Sēta Hotel, SIA Vaiņodes bekons и других. Была также связана с ABLV Bank.