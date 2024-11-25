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Зима отступает? Во вторник потеплеет и вернутся затяжные дожди

© LETA 25 ноября, 2024 15:50

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник на большей части территории Латвии, начиная с запада, пройдут дожди. В Латгалии осадков не ожидается, сообщают синоптики.

Ночью ожидается облачная погода, утром дождь ожидается в Курземе. Южный ветер будет порывистым, до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха опустится до +2…+7 градусов.

Днем ожидаются дожди и дымка, на востоке страны будет светить солнце. Южный, юго-западный ветер станет слабее, температура воздуха составит +3…+7 градусов, на западном побережье Курземе до +9 градусов.

В Риге во вторник небо затянут облака, в течение дня ожидается дождь. Ночью сохранится южный ветер с порывами до 14 метров в секунду, днем он ослабнет. Температура воздуха и ночью, и днем составит +5…+6 градусов.

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Войска РФ форсировали реку Оскол у Купянска. Чем это грозит ВСУ?

Важно 20:36

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По данным украинского аналитического центра DeepState, российские военные 24 ноября смогли пересечь реку Оскол в Харьковской области и захватить позиции ВСУ на противоположном берегу. Если россияне создадут там плацдарм, это может угрожать обороне Купянска, который расположен в 20 километрах южнее, сообщает ВВС.

По данным украинского аналитического центра DeepState, российские военные 24 ноября смогли пересечь реку Оскол в Харьковской области и захватить позиции ВСУ на противоположном берегу. Если россияне создадут там плацдарм, это может угрожать обороне Купянска, который расположен в 20 километрах южнее, сообщает ВВС.

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«Они ведут народ в могилу»: Херманис призывает гнать политиков ссаными тряпками

Важно 20:33

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"Кто ещё не видит, что Латвия уверенно вошла в смертельную спираль?" - задается вопросом в социальной сети Facebook известный режиссер Алвис Херманис. Он считает, что политики сведут эту страну и народ в могилу. ПО его мнению старую власть нужно гнать ссаными тряпками, но что представитель творческой интеллигенции предлагает взамен?

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«Около 1000 в месяц и больше»: глава Bolt о заработке курьеров — худо ли? Для чиновников, наверное не очень…

Важно 20:29

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"В среднем курьер может зарабатывать около 1000 евро в месяц и больше, но все зависит от того, насколько активно он работает – как часто он выполняет заказы, в каком городе находится и какая сейчас сезонность", - рассказал в передаче TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" руководитель Bolt Food в Латвии Кристап Пурвинскис.

"В среднем курьер может зарабатывать около 1000 евро в месяц и больше, но все зависит от того, насколько активно он работает – как часто он выполняет заказы, в каком городе находится и какая сейчас сезонность", - рассказал в передаче TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" руководитель Bolt Food в Латвии Кристап Пурвинскис.

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В Латвии пропал гражданин Белоруссии. Полиция ищет бородатого мужчину с оранжевым рюкзаком

ЧП и криминал 20:22

ЧП и криминал 0 комментариев

Госполиция разыскивает пропавшего без вести гражданина Белоруссии Яна Шила (Yan Shyla) 2007 года рождения.

Госполиция разыскивает пропавшего без вести гражданина Белоруссии Яна Шила (Yan Shyla) 2007 года рождения.

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Берите зонтик: завтра Латвию накроют проливные дожди

Важно 19:49

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Во вторник Латвию - за исключением Латгалии - накроют дожди. Таков прогноз синоптиков на вторник.

Во вторник Латвию - за исключением Латгалии - накроют дожди. Таков прогноз синоптиков на вторник.

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Остаток жизни придется провести в тюрьме? 92-летний старик приговорен к реальному сроку

Важно 19:44

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Рижский городской суд приговорил 92-летнего водителя к трем годам и шести месяцам лишения свободы за совершение трагического дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Торнякалнсе, в результате которого погибла несовершеннолетняя девушка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Рижский городской суд приговорил 92-летнего водителя к трем годам и шести месяцам лишения свободы за совершение трагического дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Торнякалнсе, в результате которого погибла несовершеннолетняя девушка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

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Надо выйти! В Риге станет больше остановок, где автобусы останавливаются только по просьбе пассажира

Новости Латвии 19:25

Новости Латвии 0 комментариев

Со 2 декабря к уже существующим 20 автобусным маршрутам Rīgas satiksme, где действует система "остановка по требованию", добавятся еще 15 маршрутов. В связи с этим будут внесены изменения в расписания движения, что позволит сократить время поездки между такими остановками, сообщает LETA.

Со 2 декабря к уже существующим 20 автобусным маршрутам Rīgas satiksme, где действует система "остановка по требованию", добавятся еще 15 маршрутов. В связи с этим будут внесены изменения в расписания движения, что позволит сократить время поездки между такими остановками, сообщает LETA.

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