Зима отступает? Во вторник потеплеет и вернутся затяжные дожди

Ночью ожидается облачная погода, утром дождь ожидается в Курземе. Южный ветер будет порывистым, до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха опустится до +2…+7 градусов.
Днем ожидаются дожди и дымка, на востоке страны будет светить солнце. Южный, юго-западный ветер станет слабее, температура воздуха составит +3…+7 градусов, на западном побережье Курземе до +9 градусов.
В Риге во вторник небо затянут облака, в течение дня ожидается дождь. Ночью сохранится южный ветер с порывами до 14 метров в секунду, днем он ослабнет. Температура воздуха и ночью, и днем составит +5…+6 градусов.