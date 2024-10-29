Жуть в лесу Ропажи: женщину возмутил обезображенный труп оленя, брошенный охотниками. Разве это законно?

«Прогуливаясь по лесу у дома, мы увидели ужасающее зрелище. Благородный олень, застреленный и оставленный с жестоко отрубленными задними и передними ногами, был брошен на земле. Прежде чем мы нашли и увидели это ужасное зрелище, была замечена куча охотников», - пишет женщина. Она также обратилась в Ропажскую муниципальную полицию. Как стало известно журналистам, полиция передала информацию в Государственную службу леса.

«Как только мы узнали об этом происшествии, мы обратились в соответствующие органы, в том числе в муниципальную полицию и охотничью ассоциацию, поскольку такое поведение абсолютно неприемлемо и требует срочного решения. Такое отношение к жизни является не только вопиющей некомпетентностью, но и явно нарушает стандарты поведения и нормативные правила охотников. Понятно, что лица, которым доверены охотничьи права и лицензии, должны действовать ответственно и с уважением к жизни. Но эта ситуация показывает обратное - злоупотребление статусом, что приводит к плачевному и бесчеловечному обращению с живыми существами», - пишет женщина.

Журналисты связались с Государственной службой леса, где воздержались от комментариев до выяснения подробных обстоятельств дела.

Председатель правления Латвийского союза охотников Янис Бауманис, в свою очередь, рассказал, что во время легальной охоты разрешено оставлять в лесу некоторые части тела животного, если они не употребляются в пищу человеком, например внутренние органы, ноги.

«Во время легальной охоты внутренние органы, ноги или шкуру животного можно оставить в лесу, так как лесные звери быстро их съедят. Некоторые другие части тела животного охотники оставляли в лесу для тренировки собак. Во время нелегальной охоты обычно никто ничего в лесу не оставляет - все убирают и животное забирают с собой, чтобы не осталось следов», - говорит Бауманис.