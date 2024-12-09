Жительница Латвии случайно привезла скорпиона из путешествия в Центральную Америку

Поскольку дома было прохладно, животное было достаточно малоподвижным. Его легко поймали в банку, в которой скорпион отправился в Рижский зоопарк.

В настоящее время скорпион находится на карантине в инсектарии зоопарка. Вероятно, это самка, ожидающая малышей. Судить о ее дальнейшей судьбе пока рано - стресс, вызванный путешествием, и изменение условий могут отрицательно повлиять на здоровье животного и его способность выжить даже спустя некоторое время после завершения путешествия.

Пока не удалось установить вид скорпиона - это не так уж и просто. Однако в роде Centruroides, к которому он относится, многие виды ядовиты, поэтому это животное также может быть опасным, отмечают в Рижском зоопарке.

Руководитель инсектария Илона Рома рассказала, что, заметив скорпиона среди привезенных вещей, главное - прежде всего позаботиться о своей безопасности.

После путешествия он, скорее всего, будет не слишком активен, и это как раз подходящий момент, чтобы поймать животное в закрытую емкость и поместить в морозильник - это позволит его усыпить гуманно, защитив людей от укусов.

Хотя невозможно точно знать, насколько ядовит каждый скорпион, Илона Рома отмечает, что общий показатель - это размер клешней: чем они уже, тем яд, как правило, сильнее, а скорпион с широкими клешнями будет менее опасен.

Тем не менее важно осознавать, что яд есть у всех скорпионов, поэтому следует избегать любых укусов.

Путешествуя в места, где в помещениях могут быть различные ползучие существа, Рижский зоопарк призывает размещать сумки и чемоданы на стульях или столах, а не на полу, чтобы скорпионы, ящерицы или змеи не могли забраться в них. Перед путешествием также стоит тщательно вытряхнуть одежду, чтобы не унести с собой кого-то, кто мог там спрятаться.

Необходимо быть осторожными и с обувью, особенно если она оставлена на улице - перед тем, как надеть обувь, нужно проверить, не забрался ли в нее скорпион или паук.