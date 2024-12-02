Жители Риги и прилегающих районов смогут бесплатно сдать ненужные электроприборы; где и когда?

Сдать можно будет любые виды электротехники: смартфоны, зарядные устройства, кабели, холодильники, кухонные плиты, микроволновые печи и т.д.

Принимать технику будут с 3 по 13 декабря в рабочие дни с 14:00 до 18:00 на площадке по сортировке отходов SIA 3R по адресу: Рига, ул. Атласа, 4.

Представители предприятия напоминают, что электротехнические и электронные устройства часто содержат вредные материалы, в частности, ртуть, свинец и кадмий, а также опасные химикалии, которые могут загрязнять окружающую среду.

Акцию организует АО AJ Power Recycling в сотрудничестве с 3R и предприятием по утилизации опасных отходов Bao.