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Житейское: ребёнок супруга от первого брака станет наследником автоматически?

Редакция «7 суперсекретов» 25 ноября, 2024 08:33

Юридическая консультация 0 комментариев

-Можно ли усыновить совершеннолетнего ребенка супруга от первого брака? И если этот ребенок не был усыновлен, то становится ли он автоматически наследником нового супруга.

-Скажите, считается ли дочь моей жены от первого брака моей автоматической наследницей, если я не удочерял ее официально, но брак у нас с женой официальный? Если нет, то могу я ее сейчас удочерить, если ей 22 года, чтобы она тоже стала моей наследницей? Вроде как есть такая статья, что можно усыновлять или удочерять совершеннолетних тоже.

Гражданский закон (далее – закон) устанавливает три вида наследования:

1) на основании договора наследования, заключенного между наследодателем и будущим наследником еще при жизни наследодателя;

2) на основании составленного наследодателем завещания;

3) по закону.

Наследование по закону наступает в том случае, если нет ни договора наследования, ни завещания. Либо в этих документах указана только часть имеющегося у наследодателя имущества, тогда неупомянутая часть наследства наследуется по закону.

Если под «автоматической наследницей» вы подразумеваете наследование по закону, то оно происходит в порядке, установленном законом для пережившего супруга, детей, внуков и прочих родственников наследодателя, перечень которых также установлен законом.

Об усыновлении

Закон устанавливает, что после усыновления ребенок и его потомки по отношению к усыновителю и его родственникам приобретают правовое положение ребенка, родившегося в браке, как в личных, так и в имущественных отношениях.

В 2003 году вступили в силу поправки к закону, которые устанавливали, что совершеннолетнее лицо может быть усыновлено, если фактические отношения родитель - ребенок были установлены между усыновителем и усыновляемым еще до достижения усыновляемым лицом совершеннолетия. В таких случаях усыновление может быть одобрено в течение двух лет после достижения совершеннолетия (часть третья статьи 162 закона). Однако данные поправки были отменены 7 апреля 2005 года.

Следовательно, вы не можете удочерить дочь вашей жены от первого брака, поскольку она уже достигла совершеннолетия.

Таким образом, дочь вашей жены от первого брака не является вашей родственницей в понимании закона, поэтому она может унаследовать от вас только на основании завещания или договора наследования.

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