Жилой фонд нуждается в инвестициях, а кредитование у нас не развито: РТУ провело исследование рынка ипотеки

Она подчеркнула, что необходимо уточнить распределение ответственности за развитие рынка ипотечного кредитования между Советом по конкуренции, Банком Латвии, Центром защиты прав потребителей (ЦЗПП) и Министерством финансов.

По словам Дамбе, в этом году появилось общее понимание того, что на рынке жилищных кредитов необходимо "поднять планку", то есть понимание того, что объемы кредитования слишком низкие.

Проблемы в этой сфере известны - очень низкие объемы кредитования в отдельных регионах, критически низкий уровень кредитования после финансового кризиса, недостаточная мобильность и активность потребителей.

Кроме того, проблема состоит и в том, что практически кредиты выдают только банки: четыре крупнейших банка имеют стабильную долю рынка, финансируемую за счет вкладов. В то же время жилой фонд критически нуждается в инвестициях для повышения энергоэффективности и стандартов жизни.

Дамбе подчеркнула, что предложено несколько решений, но необходимо определить, в каком направлении Латвия хочет развивать рынок ипотечного кредитования.

В качестве уже введенных решений она назвала снижение расходов на рефинансирование и упрощенный процесс смены банка, разрешение рекламировать жилищные кредиты, активный подход правительства к привлечению иностранных банков, выдачу лицензии "Indexo banka" и др.

При этом Дамбе задала риторический вопрос, хватит ли этих решений, чтобы расшевелить конкуренцию.

Как отмечается в исследовании, необходимо активизировать заемщиков, а также, возможно, необходимы кредитные посредники и платформы, которые помогут принимать лучшие решения и откроют рынок для новых игроков, которых в противном случае заемщик не выбрал бы.

Также на рынке нужны новые участники - нишевые банки, небанковские ипотечные кредиторы, ипотечные банки, страховщики и ссудо-сберегательные общества.

В качестве примера Дамбе привела выход небанковских кредитных организаций и компаний "FinTech" на мировые рынки ипотечных кредитов.

Говоря о регулировании продуктов и цен, Дамбе отметила, что это последнее решение, к которому следовало бы прибегнуть.

В исследовании содержится вывод о том, что система ипотечного кредитования в Латвии фрагментирована и нужно найти решения, как все вовлеченные структуры в долгосрочной перспективе могли бы более успешно работать вместе. Сейчас наблюдается ситуация, когда "ответственны все и в то же время никто".

В дискуссионной части мероприятия министр финансов Арвилс Ашераденс также акцентировал внимание на том, что рынок ипотечного кредитования очень фрагментирован, а такие исследования позволяют определить центральное направление, в котором следует двигаться.

Председатель комиссии Сейма по народному хозяйству Скайдрите Абрама подчеркнула, что в сфере ипотечного кредитования недостаточно высока конкуренция и необходимо обсудить меры содействия ей.

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс отметил, что банки становятся более открытыми к инновационным решениям в сфере ипотечного кредитования и поставлена цель, чтобы кредитование в Латвии было не дороже, чем в среднем по Европе.

Авторам исследования являются экономисты и эксперты БФЦ Кристине Дамбе, Андрей Якобсон и Вильям Шауб.

БФЦ создан при Рижской бизнес-школе РТУ с целью развития инновационного, долгосрочного и эффективно функционирующего финансового сектора в Латвии.