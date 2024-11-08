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Жилой фонд нуждается в инвестициях, а кредитование у нас не развито: РТУ провело исследование рынка ипотеки

Редакция PRESS 8 ноября, 2024 14:28

Новости Латвии 0 комментариев

Система ипотечного кредитования в Латвии чрезвычайно фрагментирована, заявила на презентации исследования об ипотечном кредитовании и содействии конкуренции директор Балтийского финансового центра Рижской бизнес-школы (РБШ) Рижского технического университета (РТУ), экономист Кристине Дамбе.

Она подчеркнула, что необходимо уточнить распределение ответственности за развитие рынка ипотечного кредитования между Советом по конкуренции, Банком Латвии, Центром защиты прав потребителей (ЦЗПП) и Министерством финансов.

По словам Дамбе, в этом году появилось общее понимание того, что на рынке жилищных кредитов необходимо "поднять планку", то есть понимание того, что объемы кредитования слишком низкие.

Проблемы в этой сфере известны - очень низкие объемы кредитования в отдельных регионах, критически низкий уровень кредитования после финансового кризиса, недостаточная мобильность и активность потребителей.

Кроме того, проблема состоит и в том, что практически кредиты выдают только банки: четыре крупнейших банка имеют стабильную долю рынка, финансируемую за счет вкладов. В то же время жилой фонд критически нуждается в инвестициях для повышения энергоэффективности и стандартов жизни.

Дамбе подчеркнула, что предложено несколько решений, но необходимо определить, в каком направлении Латвия хочет развивать рынок ипотечного кредитования.

В качестве уже введенных решений она назвала снижение расходов на рефинансирование и упрощенный процесс смены банка, разрешение рекламировать жилищные кредиты, активный подход правительства к привлечению иностранных банков, выдачу лицензии "Indexo banka" и др.

При этом Дамбе задала риторический вопрос, хватит ли этих решений, чтобы расшевелить конкуренцию.

Как отмечается в исследовании, необходимо активизировать заемщиков, а также, возможно, необходимы кредитные посредники и платформы, которые помогут принимать лучшие решения и откроют рынок для новых игроков, которых в противном случае заемщик не выбрал бы.

Также на рынке нужны новые участники - нишевые банки, небанковские ипотечные кредиторы, ипотечные банки, страховщики и ссудо-сберегательные общества.

В качестве примера Дамбе привела выход небанковских кредитных организаций и компаний "FinTech" на мировые рынки ипотечных кредитов.

Говоря о регулировании продуктов и цен, Дамбе отметила, что это последнее решение, к которому следовало бы прибегнуть.

В исследовании содержится вывод о том, что система ипотечного кредитования в Латвии фрагментирована и нужно найти решения, как все вовлеченные структуры в долгосрочной перспективе могли бы более успешно работать вместе. Сейчас наблюдается ситуация, когда "ответственны все и в то же время никто".

В дискуссионной части мероприятия министр финансов Арвилс Ашераденс также акцентировал внимание на том, что рынок ипотечного кредитования очень фрагментирован, а такие исследования позволяют определить центральное направление, в котором следует двигаться.

Председатель комиссии Сейма по народному хозяйству Скайдрите Абрама подчеркнула, что в сфере ипотечного кредитования недостаточно высока конкуренция и необходимо обсудить меры содействия ей.

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс отметил, что банки становятся более открытыми к инновационным решениям в сфере ипотечного кредитования и поставлена цель, чтобы кредитование в Латвии было не дороже, чем в среднем по Европе.

Авторам исследования являются экономисты и эксперты БФЦ Кристине Дамбе, Андрей Якобсон и Вильям Шауб.

БФЦ создан при Рижской бизнес-школе РТУ с целью развития инновационного, долгосрочного и эффективно функционирующего финансового сектора в Латвии.

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