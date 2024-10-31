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Женский монастырь в Эстонии отказался выходить из подчинения Московскому патриархату

© LETA 31 октября, 2024 15:29

Мир 0 комментариев

Пюхтицкий женский монастырь в Куремяэ ответил отказом на просьбу Министерства внутренних дел выйти из юрисдикции Московского патриархата и отказаться от ставропигиального статуса, обосновав это невозможностью такого шага по юридическим и каноническим причинам, пишет Rus.Postimees со ссылкой на портал Rus.ERR.

В своем ответе министерству настоятельница монастыря игуменья Филарета указала на то, что согласно уставу монастыря, соответствующему требованиям эстонского законодательства, монастырь не имеет права выдвигать предложения о выходе из иерархической структуры Русской православной церкви (РПЦ).

По ее словам, согласно одному из пунктов устава РПЦ, самовольное принятие монастырем нелегитимного решения о выходе из-под юрисдикции РПЦ означает прекращение деятельности монастыря как религиозной организации, и этот пункт распространяется и на Пюхтицкий монастырь.

Игуменья добавила, что согласно уставу монастыря, органами его управления являются патриарх РПЦ, настоятельница и духовный собор.

Она добавила, что лишение монастыря ставропигиального статуса, согласно уставу РПЦ, также может быть инициировано только руководством РПЦ.

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