Женщина, снимая деньги в банкомате, испугалась, а народу стало весело; чем может напугать банкомат?

Вот что говорится в посте пользователя с ником murzemax:

"Вопрос специалистам по банкоматам - как в этот инструмент может забраться мышь (живая, серая)? Коллега сегодня утром хотела снять деньги, а там в лотке (это аппарат, куда можно еще и положить) вместе с деньгами сидит мышонок".

Из дальнейших диалогов под постом можно узнать, что мышку женщина в банкомате встретила рано утром, банкомат нормально работал, никаких перебоев не было.

В основном, как обычно, народ в комментариях юморит:

- Это был кассир.

- Новый охранник.

- Жаль, что фото нет - такая милая фоточка бы получилась.

- Из-за этого в [прошлую] субботу не работал интернет-банк?

- Милая, хорошая! Мыши - это зверушки, которые способны пробраться везде! Кажется, что помещение герметичное, но там, оказывается, есть щелка в полсантиметра, а для мыши это все равно что распахнутые двустворчатые ворота! У нас таким образом мышка убила посудомоечную машину. Просто решила, что там житье будет супер.

- Кто-то посадил. В надежде, что жертва с криками убежит, а деньги заберет грабитель.

- Нашла место искать специалистов по банкоматам.

- Там внизу есть отверстия для кабелей. Внутри компьютер, он генерирует тепло. До ящичка [с деньгами] там в самом деле тяжело добраться, потому что там настоящая мясорубка [это ответ на опасения автора, что мышь может сгрызть деньги в банкомате].

- При известном количестве психотропных веществ не только мышки в банкоматах мерещатся...

- Антикапиталист уничтожал деньги.

- Мыши способны пролезать в такие щели, где с виду кажется, что это невозможно. Например, сквозь вентиляционные решетки или очень быстро во время инкассации, пока дверца открыта.

- А на банковском счете не появилась +1 мышка?