Женщина на службе: недоэкипированная защита Латвии

Press.lv накануне Дня Независимости Латвии поговорил с молодой женщиной Анной, которая на днях вступила в ряды Земессардзе в качестве новобранца.

"Мы давали присягу на День Лачплесиса. И всем нам уже выдали экипировку. Оказалось, что в набор входят все элементы одежды, включая носики и нижнее бельё. Только вот лифчики в армии почему-то не предусмотрены. И трусы выдают стандартные - мужские", - удивляется Анна, недавно вступившая в ряды Земессардзе.

Еще одно удивление — это вес амуниции. Анна занимается спортом, ходит в горы и к тяжелым рюкзакам привыкла. Но вот чего она точно не ожидала, так это настолько объемной и тяжелой формы. Современные технологии давно позволяют создавать легкую и одновременно прочную экипировку, но в Латвийской армии, кажется, о них забыли.

"Я привыкла к спортивной экипировке, в которой мы ходим в горы. Моя хайкинговая куртка, например, может поместиться в карман и она очень тёплая. И к тому же дышащая и обеспечивает свободу движений. Но армейская одежда невероятно громоздкая и тяжелая," — рассказывает Анна.

Вес стандартного рюкзака с полной экипировкой в Земессардзе составляет около 20 кг, что для средней девушки — большая нагрузка. Но для тех, кто выбирает службу, чаще всего не проблема - эти девушки не из слабого десятка.

Размер обуви — только для мужчин

Отдельный вопрос — это зимняя обувь, которая начинается с 42-го размера. Для женщины с 37–39 размером ноги это становится проблемой. Большие ботинки не обеспечивают надежную фиксацию стопы, что может привести к травмам. Это особенно актуально в условиях зимнего бездорожья, когда требуется устойчивая обувь для пересеченной местности.

Парадоксальное отношение к женщинам на службе

Парадоксально, что в стране, где идет активная поддержка гендерного равенства и равных возможностей, при подготовке женской формы и амуниции эти аспекты игнорируются. Латвия гордится своими сильными и независимыми женщинами, однако сталкивает их с реалиями, где они вынуждены адаптироваться под мужские стандарты. И это при том, что есть все возможности использовать лучшие практики из мира спорта и хайкинга, где давно разработаны легкие, дышащие, влагозащитные материалы для женской экипировки.

"Удивительно, что, например, наш министр иностранных дел Байба Браже, тоже в мае этого года вступила в Земессардзе. Она очевидно столкнулась с теми же проблемами, что и я. Но этот вопрос до сих пор не решён. Хотя, казалось бы, мог бы быть уже поднят даже на министерском уровне", - удивляется Анна.

Молодая женщина отмечает, что все эти трудности, конечно, не повлияют на её решимость научиться защищать страну и служить на благо Родине.

"Мы готовы защищать свою страну, но просим не ставить нас в неудобное положение из-за устаревших стандартов," — завершает Анна.

Напомним, что ведется дискуссия о том, чтобы призывать женщин и на службу в Национальные вооруженные силы (НВС). Эту идею поддерживают и министр обороны Андрис Спрудс, и командир НВС Леонид Калниньш.