Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 18. Ноября Завтра: Aleksandrs, Doloresa

Женщина на службе: недоэкипированная защита Латвии

Редакция PRESS 18 ноября, 2024 12:03

Важно 0 комментариев

LETA

Латвия делает все возможное для укрепления своей обороноспособности, включая активное привлечение женщин к военной службе. В последние годы все больше девушек решают присоединиться к Земессардзе — добровольческой национальной службе ополчения. В свете текущих геополитических событий патриотизм возрастает, и желание защитить свою страну кажется естественным. Однако, несмотря на декларируемое равноправие полов, на практике женщинам приходится сталкиваться с такими банальными проблемами, как отсутствие базовой экипировки.

Press.lv накануне Дня Независимости Латвии поговорил с молодой женщиной Анной, которая на днях вступила в ряды Земессардзе в качестве новобранца.

"Мы давали присягу на День Лачплесиса. И всем нам уже выдали экипировку. Оказалось, что в набор входят все элементы одежды, включая носики и нижнее бельё. Только вот лифчики в армии почему-то не предусмотрены. И трусы выдают стандартные - мужские", - удивляется Анна, недавно вступившая в ряды Земессардзе.

Еще одно удивление — это вес амуниции. Анна занимается спортом, ходит в горы и к тяжелым рюкзакам привыкла. Но вот чего она точно не ожидала, так это настолько объемной и тяжелой формы. Современные технологии давно позволяют создавать легкую и одновременно прочную экипировку, но в Латвийской армии, кажется, о них забыли.

"Я привыкла к спортивной экипировке, в которой мы ходим в горы. Моя хайкинговая куртка, например, может поместиться в карман и она очень тёплая. И к тому же дышащая и обеспечивает свободу движений. Но армейская одежда невероятно громоздкая и тяжелая," — рассказывает Анна.

Вес стандартного рюкзака с полной экипировкой в Земессардзе составляет около 20 кг, что для средней девушки — большая нагрузка. Но для тех, кто выбирает службу, чаще всего не проблема - эти девушки не из слабого десятка.

Размер обуви — только для мужчин

Отдельный вопрос — это зимняя обувь, которая начинается с 42-го размера. Для женщины с 37–39 размером ноги это становится проблемой. Большие ботинки не обеспечивают надежную фиксацию стопы, что может привести к травмам. Это особенно актуально в условиях зимнего бездорожья, когда требуется устойчивая обувь для пересеченной местности.

Парадоксальное отношение к женщинам на службе

Парадоксально, что в стране, где идет активная поддержка гендерного равенства и равных возможностей, при подготовке женской формы и амуниции эти аспекты игнорируются. Латвия гордится своими сильными и независимыми женщинами, однако сталкивает их с реалиями, где они вынуждены адаптироваться под мужские стандарты. И это при том, что есть все возможности использовать лучшие практики из мира спорта и хайкинга, где давно разработаны легкие, дышащие, влагозащитные материалы для женской экипировки.

"Удивительно, что, например, наш министр иностранных дел Байба Браже, тоже в мае этого года вступила в Земессардзе. Она очевидно столкнулась с теми же проблемами, что и я. Но этот вопрос до сих пор не решён. Хотя, казалось бы, мог бы быть уже поднят даже на министерском уровне", - удивляется Анна.

Молодая женщина отмечает, что все эти трудности, конечно, не повлияют на её решимость научиться защищать страну и служить на благо Родине. 

"Мы готовы защищать свою страну, но просим не ставить нас в неудобное положение из-за устаревших стандартов," — завершает Анна.

Напомним, что ведется дискуссия о том, чтобы призывать женщин и на службу в Национальные вооруженные силы (НВС). Эту идею поддерживают и министр обороны Андрис Спрудс, и командир НВС Леонид Калниньш.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Хотите, чтобы на празднике были жертвы? Рижане остро критикуют организаторов фестиваля «Рига сияй»

Важно 17:32

Важно 0 комментариев

В понедельник завершается фестиваль света "Рига сияй" и в этом году он вызвал небывалый ажиотаж, который, конечно, привёл к массе нареканий.

В понедельник завершается фестиваль света "Рига сияй" и в этом году он вызвал небывалый ажиотаж, который, конечно, привёл к массе нареканий.

Читать
Загрузка

Нам следует учиться у Украины: Ринкевич на параде говорил о коллективной ответственности

Важно 16:34

Важно 0 комментариев

Наша безопасность - наша ответственность, и это не только лозунг, заявил сегодня на военном параде, посвященном 106-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, на набережной 11 ноября президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Наша безопасность - наша ответственность, и это не только лозунг, заявил сегодня на военном параде, посвященном 106-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, на набережной 11 ноября президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать

А за окном то дождь, то снег: прогноз погоды на вторник

Важно 16:23

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник местами ожидается дождь, в восточных районах также мокрый снег, однако над некоторыми областями страны небо будет временами проясняться, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

В ночь на вторник местами ожидается дождь, в восточных районах также мокрый снег, однако над некоторыми областями страны небо будет временами проясняться, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Читать

Латвия начинается с каждого из нас: о чём говорила спикер Сейма на торжественном заседании

Важно 16:13

Важно 0 комментариев

День провозглашения Латвийской Республики - напоминание о стойкости и рвении нашего народа, о нашей вере в независимость, заявила спикер Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании Сейма.

День провозглашения Латвийской Республики - напоминание о стойкости и рвении нашего народа, о нашей вере в независимость, заявила спикер Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании Сейма.

Читать

NYT: Байден разрешил Украине наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS

Выбор редакции 16:06

Выбор редакции 0 комментариев

Президент США Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные Соединенными Штатами ракеты дальнего радиуса действия для ударов по территории России, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников (нужна подписка).

Президент США Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные Соединенными Штатами ракеты дальнего радиуса действия для ударов по территории России, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников (нужна подписка).

Читать

Нет ничего плохого в том, чтобы напоминать друг другу — будь достоин своей страны! Журналист о бытовом патриотизме

Важно 16:05

Важно 0 комментариев

Журналист и специалист по связям с общественностью Арнис Блодонс в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24, рассуждая о патриотизме, рассказал о своем личном опыте общения с соседями по поводу вывешивания государственного флага Латвии на домах в Сигулде.

Журналист и специалист по связям с общественностью Арнис Блодонс в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24, рассуждая о патриотизме, рассказал о своем личном опыте общения с соседями по поводу вывешивания государственного флага Латвии на домах в Сигулде.

Читать

В начале недели Латвию пересекут несколько зон осадков; во вторник местами выпадет снег

Новости Латвии 16:00

Новости Латвии 0 комментариев

В начале следующей недели территорию Латвии пересекут несколько зон осадков, во многих местах они принесут дождь, во вторник местами - также снег и мокрый снег, согласно прогнозам латвийских метеорологов.

В начале следующей недели территорию Латвии пересекут несколько зон осадков, во многих местах они принесут дождь, во вторник местами - также снег и мокрый снег, согласно прогнозам латвийских метеорологов.

Читать