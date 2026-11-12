Миллионы мужчин влюбились в неё с первого взгляда. Миллионы женщин пытались повторить причёску, походку и знаменитую талию. А двадцатилетняя актриса, вероятно, ещё не представляла, какую цену ей придётся заплатить за эти пять минут. Потому что счастье, о котором она пела, в её собственной жизни оказалось куда более сложным делом.

Людмила Марковна была человеком удивительного противоречия. На экране она умела быть нежной, беззащитной, трогательной. В жизни же обладала характером, который с трудом переносили даже любившие её люди. Она могла быть щедрой до расточительности, преданной до самозабвения, но требовала от окружающих того же безоговорочного служения, какое сама отдавала профессии. А профессия была её первой и, возможно, единственной любовью, которой она никогда не изменяла.

Родилась Гурченко в Харькове 12 ноября 1935 года. Её отец, Марк Гаврилович, играл на баяне, мать, Елена Александровна, пела. В их доме музыка была не развлечением, а естественным состоянием жизни. Потом пришла война, оккупация, голодное детство. Маленькая Люся пела перед немецкими солдатами, добывая таким способом еду. Позднее она вспоминала об этих годах без сентиментальности. Детство научило её простой вещи: если хочешь выжить, нужно уметь понравиться публике. Даже самой страшной.