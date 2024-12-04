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Железнодорожники не могут получить всю пенсию: Ldz задерживает соцвзносы за работников

Редакция PRESS 4 декабря, 2024 12:04

Новости Латвии 0 комментариев

Терпящая убытки Latvijas dzelzceļš (Ldz) задерживает уплату взносов обязательного соцстрахования. В итоге выходящие и уже вышедшие на пенсию работники предприятия не могут получать честно заработанную ими пенсию в полном размере, пишут Grani.lv.

LDz переживает худшие времена в своей истории. С 2019 года грузопотоки и доходы железной дороги постоянно сокращаются. Из-за санкций и потери российского и белорусского транзита (составляли почти 90% всех грузов) некогда высокодоходное предприятие превратилось в жалкого нищего, стоящего с протянутой рукой.

Чтобы свести концы с концами, предприятие регулярно сокращает работников и продает с молотка все, что может принести хоть цент: железнодорожные станции, локомотивы, вагоны, машины, «башмаки», фрагменты железнодорожных стрелок и даже рельсы.

Но, увы, это не помогает выбраться из финансовой ямы. Денег катастрофически не хватает, а кривая показателей упорно ползет вниз. Согласно последнему отчету, за девять месяцев этого года оборот LDz составил 175,37 млн евро, что на 10% меньше, чем за соответствующий период 2023 года, а убытки выросли почти в семь раз (!) – до 4,954 млн евро.

Единственный способ остаться существовать в этой ситуации – это клянчить у государства на вспоможение (что компания делает с завидным постоянством), пытаться повышать свою эффективность и продолжать сокращения работников. Как дипломатично отмечается все в том же «оптимистичном» отчете, поскольку значительная часть затрат связана с ресурсами сотрудников (расходами на заработную плату), оптимизация персонала будет продолжена.

При этом, как выяснилось, у уже «оптимизированных» несколько лет назад работников и выходящих на пенсию по вине предприятия возникли серьезные проблемы. Как сообщила программа Panorāma, во время коллективных увольнений в 2020 году выяснилось, что сотрудники, вышедшие на пенсию, не могут получать ее в полном размере. Люди, получив на руки пенсионный расчет, с удивлением узнали, что она (и без того «нежирная») будет меньше, чем то, что они реально и честно на старость себе заработали.

Причина — бедствующее LDz годами не выплачивало за работников социальные взносы в полном объеме и задолжало государству большие суммы.

Само предприятие проблему признает, но отмазывается от претензий тем, что отсрочка уплаты налогов была согласована со Службой государственных доходов. СГД, мол, вошла в непростое положение LDz и позволила организовать финансовый поток таким образом, чтобы можно было поддерживать железнодорожную инфраструктуру и покрывать связанные с ней расходы. И вообще: в тот момент, когда предприятие вносит взносы, происходит перерасчет пенсии — и пенсионер в итоге получает то, что задолжали ему за предыдущий период.

Вот только людям от этого не легче, ведь до этого волшебного момента надо еще как-то дотянуть. При этом задолжало им Ldz – прилично. На данный момент невыплаченная государству сумма составляет около девяти миллионов евро.

Профсоюз не раз обращался в министерство с требованием решить проблему, но, увы, воз и ныне там. Более того, стало известно, что и в этом году взносы социального страхования за работников железной дороги за август, сентябрь, октябрь и ноябрь планируется отложить.

По сути, единственная надежда, что работники смогут получить свою пенсию в полном объеме: очередной транш в 47 миллионов евро, который правительство готовится вновь выделить убыточному предприятию в качестве скорой помощи. Тогда у него появятся средства, чтобы погасить все налоговые долги. Вопрос лишь в том, когда и не найдет ли Ldz — при его нынешнем плачевном положении — другое применение этим деньгам.

Ведь до сих пор именно так и было. За последние пять лет предприятие получило в качестве бюджетной поддержки от государства без малого 100 миллионов евро), однако решить проблему с полной уплатой соцвзносов за своих работников так и не смогло.

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