Земля слилась с небом: вот так сегодня выглядит шоссе в Вентспилс (ВИДЕО, ФОТО)

"В некоторых местах Курземе идет сильный снег. Вот так выглядит Вентспилсское шоссе в районе Вентспилса и Талси", - сообщает в социальной сети X редактор службы новостей LTV и ведущий погоды Томс Брицис.

Уже сообщалось, что в четверг в Латвии продолжится снегопад - в основном кратковременный, прогнозируют синоптики. Однако в некоторых местах Курземе снова выпадет сильный снег. Дороги местами будут скользкими.

В комментариях его подписчики делятся своими фотографиями обстановки на латвийских дорогах сегодня днем.