Земля слилась с небом: вот так сегодня выглядит шоссе в Вентспилс (ВИДЕО, ФОТО)

Dažviet Kurzemē stipri snieg. Šādi izskatās Ventspils šoseja Ventspils un Talsu novadā pic.twitter.com/tZzhwoOTk5— Toms Bricis (@boms_tricis) November 21, 2024
"В некоторых местах Курземе идет сильный снег. Вот так выглядит Вентспилсское шоссе в районе Вентспилса и Талси", - сообщает в социальной сети X редактор службы новостей LTV и ведущий погоды Томс Брицис.
Уже сообщалось, что в четверг в Латвии продолжится снегопад - в основном кратковременный, прогнозируют синоптики. Однако в некоторых местах Курземе снова выпадет сильный снег. Дороги местами будут скользкими.
В комментариях его подписчики делятся своими фотографиями обстановки на латвийских дорогах сегодня днем.