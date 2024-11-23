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Зеленский: «товарищ» Путин будет и дальше нас запугивать

Euronews 23 ноября, 2024 13:27

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Владимир Зеленский в пятницу сказал, что Украина запросила у союзников новые системы ПВО после российского удара "Орешником" по Днепру. Чуть раньше Владимир Путин сообщил о начале серийного производства систем "Орешник" и продолжении "испытаний", в том числе - в боевых условиях.

Владимир Путин сообщил о начале серийного производства систем "Орешник" и продолжении "испытаний", в том числе - в боевых условиях. Это заявление президент РФ сделал на встрече с руководством Минобороны России и представителями ВПК в пятницу, где он также вновь прокомментировал ракетный удар по украинскому Днепру, который российская армия нанесла 21 ноября.

Путин заявил, что испытания "Орешника" прошли успешно, а также отметил наличие у России запаса этих ракет. Он добавил, что в настоящее время тестируются еще несколько подобных ракетных комплексов, которые планируется запустить в серийное производство.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в пятницу сказал, что Украина запросила у союзников новые системы ПВО после российского удара "Орешником" по Днепру. По его словам, министр обороны Украины уже проводит встречи с партнерами, на которых обсуждается защита от новых российских угроз.

«Надо осознавать, что «товарищ» Путин будет и дальше запугивать нас. Он на этом всю свою власть выстроил. Важно уметь правильно реагировать и делать все, чтобы эта война возвращалась домой в Россию, и чтобы там чувствовали, что такое война", - добавил украинский лидер.

21 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Позднее Путин заявил, что в рамках атаки была использована баллистическая ракета средней дальности "Орешник", которая потенциально может нести ядерную боеголовку. По словам Путина, это стало ответом на удары ВСУ по Брянской и Курской областям с использованием американских ракет ATACMS и франко-британских Storm Shadow.

Вечером того же дня в Пентагоне подтвердили, что по Днепру Россия ударила "экспериментальной баллистической ракетой средней дальности, прототипом которой является межконтинентальная модель РС-26 Рубеж".

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