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Зеленский: «План победы» принудит РФ к окончанию войны (1)

© Deutsche Welle 12 сентября, 2024 12:09

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Так называемый "план победы" сможет "принудить" Россию к завершению войны в Украине дипломатическим путем. Этот документ должен быть представлен ко второму "саммиту мира".  Как передает корреспондент DW, такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в среду, 11 сентября, по итогам прошедшего в Киеве саммита „Крымской платформы“.

По словам главы государства, "план победы" является "планом усиления Украины".  Он "будет иметь и психологическое, и политическое, и разного характера по вооружению влияние на решение РФ закончить эту войну", отметил Зеленский.

При этом он обещал обсудить этот план с президентом США Джо Байденом, ведь его реализация во многом зависит от Вашингтона. В то же время украинский лидер отметил, что на данный момент он не давал полномочий вести мирные переговоры с Россией. "Чтобы разговаривать с россиянами, нужно иметь полномочия. Я лично таких полномочий не давал", - заявил Зеленский.

Финансирование производства дронов в Украине

Кроме прочего, во время пресс-конференции по итогам "Крымской платформы" президент Украины призвал союзников помочь Киеву с финансированием производства дронов.

"Эти дроны очень помогают спасать наших людей, воинов. Но нам нужны средства на увеличение объемов производства. Украинская промышленность готова увеличить вдвое производство, а некоторые компании готовы даже в пять раз. Они готовы, но не хватает денег. Мы обращаемся к нашим партнерам за помощью с финансированием. Потому что у нас это делать (производить дроны. - Ред.) дешевле и быстрее", - пояснил Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос о передаче Ираном баллистических ракет России, глава государства отметил: "Я эту информацию получил от разведок. Я не могу подтвердить по применению этих ракет".

Удары вглубь территории РФ и освобождение пленных

Также президент сообщил о продолжении переговоров с союзниками о разрешении бить дальнобойным западным оружием вглубь территории РФ. При этом Зеленский указал, что чуть позже собирается обсудить эту тему с главой Госдепа США Энтони Блинкеном, который был приглашен Украиной для участия в работе "Крымской платформы", и с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

Комментируя тот факт, что за последние пять лет Россия освободила из плена только одного крымского татарина, Зеленский указал: "Они (россияне. - Ред.) сложно идут на освобождение политических заключенных, в том числе крымских татар. Идут обмены по военнопленным, потому что их мы можем обменять на военнопленных. Поэтому сложно забирать их домой".

Президент Украины добавил, что Киев пытается добиться освобождения пленных, работая с  такими странами, как Катар, Эмираты, Турция, Азербайджан, "но пока успех такой, какой есть".

Дальнейшая поддержка Украины Западом

После саммита президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что его страна никогда не признает оккупацию Россией Крыма и других украинских территорий, а также отметил, что Вильнюс поддерживает создание специального международного трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

В свою очередь премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович пообещал Киеву дальнейшую военную, политическую и экономическую поддержку. "Мы будем помогать восстанавливать вашу (украинскую. - Ред.) энергетическую отрасль. Также Хорватия активно участвует разминировании", - сказал он, добавив, что хорватские судьи и прокуроры участвуют в расследовании военных преступлений.

Продолжение поддержки пообещала и премьер-министр Латвии Эвика Силиня. "Этот и следующий год военная поддержка Латвии будет составлять 0,25 процента ВВП страны. Мы уже передаем третий пакет помощи в этом году. В него войдет военное снаряжение, бронированные машины, дроны, продолжим тренировать тысячи украинских солдат", - отметила она.

По ее словам, на 2025 год Латвия готовит партию помощи, которая будет включать бронеавтомобили, дроны и другое военное снаряжение. Кроме того, Латвия передает Украине генераторы, солнечные панели. "Мы предоставили оборудование для 500 домохозяйств в Черниговской области", - напомнила премьер.

"Крымская платформа"

Международный дипломатический формат "Крымская платформа" был основан украинскими властями в 2021 году с целью привлечь внимание мирового сообщества к ситуации на аннексированном РФ Крымском полуострове и добиться снятия этой аннексии.

В первом саммите приняли участие 46 стран и международных организаций, хотя на уровне лидеров были представлены только 14. В текущем году на саммите "Крымской платформы" - более 60 участников.

"Крымскую платформу" проводят также на уровне спикеров парламентов. Первая такая встреча состоялась в октябре 2023 года в столице Хорватии Загребе. В октябре 2024 года третий парламентский саммит "Крымской платформы" будет принимать Латвия.

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