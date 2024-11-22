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Зеленский лишил госнаград Баскова, Киркорова и композитора Крутого

© Deutsche Welle 22 ноября, 2024 17:40

Мир 0 комментариев

В Киеве опубликовали первый список "изменников Украины", которых лишили государственных наград. В нем 34 человека, включая бывших украинских государственных деятелей и российских артистов, сообщает Deutsche Welle.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о бессрочном лишении государственных наград 34 человек - бывших чиновников и экс-депутатов Украины, а также российских политических, религиозных и культурных деятелей. Тем самым он ввел в действие решение Совета по национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, заявил Офис президента Украины в пятницу, 22 ноября.

Среди фигурантов списка - бывший депутат Верховной рады, приближенный президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук, бывший генпрокурор Виктор Пшонка, экс-премьер Украины Николай Азаров и экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник. Кроме того, в списке числятся бывший первый заместитель руководителя "Партии регионов" Александр Ефремов и бывший первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

Ордена князя Ярослава Мудрого І степени лишен глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл. Звания "Народный артист Украины" лишены российские исполнители Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, композитор Игорь Крутой, звания "Заслуженный артист Украины" - певицы Ани Лорак и Таисия Повалий, отмечается в заявлении.

Все указанные деятели лишены госнаград Украины бессрочно. Это первый список "изменников Украины", к которым применена эта мера, указывается далее в заявлении.

Ранее Верховная рада Украины поддержала соответствующий законопроект. Он предусматривает лишение государственных наград Украины лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления, уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, отдельные преступления против общественной безопасности. В соответствии с новой нормой государственных наград будут лишаться те, кто занимается пропагандой действий государства-агрессора или оправдывает оккупацию украинских территорий.

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