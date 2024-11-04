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Здравствуй, осенняя депрессия. Как победить «серого монстра»?

Реклама Редакция PRESS 4 ноября, 2024 12:04

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Depremin - против осенней депрессии 

Осень не зря называют унылой порой. На улице с каждым днем становится прохладнее, солнце все реже мелькает из-за туч, за окном серо и промозгло.

Неудивительно, что и настроение портится симметрично погоде: ни с того ни с сего наваливается усталость, все падает из рук, ничто не радует, в душе поселяется тоска, окружающие раздражают и кажутся ужасными занудами. Короче, здравствуй, осенняя депрессия. 

Как победить «серого монстра»? 

Великий русский врач Пирогов называл такое состояние «серым монстром» и объяснял его приход особенностями осеннего образа жизни: недостатком движения, солнца, обильным питанием, авитаминозом…

Что же делать? Терпеливо ждать, когда организм сам придет в чувство? Но тогда все осенне-зимние месяцы пройдут под лозунгом царевны Несмеяны! А значит, наша задача — помочь организму настроиться на позитивную волну и зарядить его здоровьем.

Победить «серого монстра» можно при помощи натурального средства Depremin, активным веществом в котором является safranal, или экстракт шафрана. 

От Будды до Гиппократа 

Шафран в нашем представлении всегда связывался с Востоком: древние поэты упоминали его в своих стихах, и легенд о нем сложено немало. По одной из них, например, шафран был принесен с небес одним из просветленных учеников Будды.

Еще в древних государствах (Греции, Риме, Египте, Китае и Персии) знали о том, что шафран оказывает противовоспалительное действие, поднимает настроение, возбуждает аппетит, является антидепрессантом и афродизиаком.

О шафране упоминал в своих трактатах великий Гиппократ, который прописывал больным это чудо-средство при «скверном настроении», ведь слова «стресс» тогда еще не знали... 

Шафрановое солнце 

С арабского языка «шафран» переводится как «желтый, солнечный». По цвету он и вправду ярко-оранжевый, как солнышко, которого так не хватает нам в Латвии.

Получают экстракт шафрана из рыльцев крокуса. Эта процедура очень трудоемкая: для получения 1 кг сухого шафрана требуется 100 000 цветков крокуса! Зато эффект при лечении превосходит все ожидания.

Исследователи из университета Мердок в австралийском городе Перт (Murdoch University, Perth) выяснили, что шафран облегчает симп-томы клинической депрессии столь же эффективно, как современные препараты-антидепрессанты. Только в отличие от них благодаря своему растительному происхождению не наносит никакого вреда здоровью. 

Прощай, депрессия! 

Активное вещество safranal, полученное из шафрана и являющееся основным в составе натурального средства Depremin, хорошо переносится и не имеет противопоказаний. Пробуждает радость жизни, стимулирует обмен веществ, способствует улучшению настроения, снимает стресс...

А главное — результаты ощутимы практически сразу. Уже через неделю после начала приема средства Depremin ваше настроение заметно улучшится, а через две — от усталости и депрессии не останется и следа!

Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания. О необходимости использования пищевой добавки обязательно консультируйтесь с семейным врачом

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