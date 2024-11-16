Затянем пояса: министры и депутаты снова повысили себе зарплаты. Пусть и ненамного, но…

Тем временем пользователи соцсети "Х" хотят разобраться, что сделали "слуги народа", чтобы в Латвии был рост и благосостояние, предлагают затянуть пояса потуже, а кому-то внезапно стало ясно, зачем отобрали деньги у "неотложки".

Вот такой емкий комментарий опубликовал Каспарс: "Мелочь, но приятно".

Недоумевает по поводу вклада министров в развитие и рост страны Ирена: "За что? Разве министры что-то сделали, чтобы в Латвии были рост и благосостояние? Только себе благосостояние повышают".

Янис Алкшерс, специалист по безопасности труда, задает вопрос депутатам: "Учитывая, что государству и самоуправлению много где не хватает и уже начинают урезать, вопрос к Кабмину, Сейму, "Прогрессивным", "Новому единству", СЗК, Объединенному списку и "Латвии на первом месте" - является ли такой рост зарплаты должностных лиц адекватным, человеческим и необходимым?"

Публицист Элита Вейдемане видит в этом вершины цинизма: "А малообеспеченным отдадут продукты с истекшим сроком... Вершины цинизма".

Генриху кое-что стало понятно: "По крайней мере, ясно, почему у неотложной помощи отобрали деньги".

А вот что по этому поводу думает Юрис: "Ну, это не были бы политики, если бы они к своим и без того большим зарплатам не подкинули бы еще какую соточку, ведь если уж народ платит, то почему бы не воспользоваться такой привилегией!"

