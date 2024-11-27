Засунули зажженную петарду в карман ребенку: мама пострадавшего ищет хулиганов

Ситуация произошла на игровой площадке возле ресторана "Hesburger", на улице Католю, 10В.

Это не считая того, что был нанесен урон одежде - у мальчика теперь нет зимней куртки. Дайга нашла фото подростков и просила в соцсетях их опознать. Некоторые жители Елгавы видели, как эти двое хулиганов взрывали петарды в разных частях города, пугая прохожих.

Дайга отметила, что нападавшие находятся в том возрасте, когда уже «должны отвечать за свои поступки». «Эта история могла закончиться трагически», - пишет она в одном из комментариев.

Портал «tv3.lv» связался с Государственной полицией и выяснил, что 25 ноября около 15:00 правоохранители получили информацию о том, что неизвестные в масках бросили в карман мальчика петарду.

Было возбуждено дело об административном правонарушении.

В полицию поступила информация о том, что петарда, брошенная в карман мальчика, повредила его куртку.