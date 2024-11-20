Защитили от новостей о собственной пенсии: житель Сигулды удивлен ответом VSAA

Ранее Айварс в Агентстве социального страхования всегда получал ответы на свои вопросы, но в этом году столкнулся, как ему кажется, с необоснованной бюрократией. Сотрудница агентства отказалась объяснить, как был рассчитан размер его пенсии, ссылаясь на защиту данных.

В Государственной инспекции данных поясняют, что предоставление информации по телефону допустимо, но только если есть возможность идентифицировать звонившего. Заместитель руководителя инспекции Ласма Дилба уточняет: «Информацию можно передавать по телефону, однако важно убедиться, что звонящий действительно является тем, за кого себя выдает».

В свою очередь, в Государственном агентстве социального страхования подчеркивают, что пенсионеры могут получать информацию по телефону, но сотрудники не обязаны оперативно предоставлять полные расчеты.

Представитель агентства Ивета Дайне объясняет: «Информация по телефону может быть предоставлена, но предварительно задаются уточняющие вопросы для подтверждения личности. Иногда звонки поступают от сотрудников коллекторских агентств, которые пытаются выяснить размер пенсий третьих лиц. Это строго запрещено. В данном случае заявитель хотел получить слишком детализированные данные. Такие сведения предоставляются либо письменно, либо на личной консультации».

Стоит отметить, что отделение Государственного агентства социального страхования в Сигулде сейчас закрыто на ремонт, поэтому очный прием клиентов не осуществляется. Ближайшие отделения находятся в Риге, Цесисе и Валмиере. Письменное заявление можно оставить в почтовом ящике агентства, а ответ будет отправлен по почте. Однако Айварс утверждает, что ему об этом изначально не сообщили.