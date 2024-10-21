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«Зарплаты высокие, смысла никакого»: композитор Лиепиньш раскритиковал «гениальное» решение коалиции (1)

Редакция PRESS 21 октября, 2024 17:15

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Композитор Зигмар Лиепиньш выразил недоумение по поводу будущих поправок к Закону о Латвийской национальной опере и балете (LNOB). В своем посте в социальных сетях он рассказывает о большом количестве членов правления оперы, которое, по его мнению, не нужно.

"Сейчас все депутаты думают только о бюджете, но тихо, "под ковром", готовятся поправки в закон об опере. Суть дела вкратце: в настоящее время согласно закону есть 3 члена правления. Функции пересекаются, зарплаты высокие, смысла никакого. Сейчас тот момент, когда нужно отказаться отказываться от двоих, что даст существенную экономию в заработной плате и нормализует работу.

Но нет!!! Коалиция придумала «гениальное» решение: «давайте поставим в правление двух человек и, если что, сможем их снова поменять!»

Обращаюсь к депутатам с просьбой. Не вешайте LNOB! Два члена правления — это миссия невыполнима. Интриги, разделения коллектива на лагеря, это станет повседневным состоянием. Кроме того, Сандис Волдиньш уже выиграл конкурс и получил одобрение на 5 лет. Прицепить к нему еще одного? Это уже похоже на политрука», — сказал Лиепиньш.

Запись композитора привлекла большое внимание комментаторов, в том числе Оярса Рубениса, который также поддержал мнение Лиепиньша:

-Одну хорошую новую постановку можно создать на зарплату двух членов правления, которой сейчас не хватает в опере...

- Именно. У общественных СМИ также логично и эффективно чтобы был один руководитель, - пишет Вентс Армандс Крауклис.

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