"Сейчас все депутаты думают только о бюджете, но тихо, "под ковром", готовятся поправки в закон об опере. Суть дела вкратце: в настоящее время согласно закону есть 3 члена правления. Функции пересекаются, зарплаты высокие, смысла никакого. Сейчас тот момент, когда нужно отказаться отказываться от двоих, что даст существенную экономию в заработной плате и нормализует работу.

Но нет!!! Коалиция придумала «гениальное» решение: «давайте поставим в правление двух человек и, если что, сможем их снова поменять!»

Обращаюсь к депутатам с просьбой. Не вешайте LNOB! Два члена правления — это миссия невыполнима. Интриги, разделения коллектива на лагеря, это станет повседневным состоянием. Кроме того, Сандис Волдиньш уже выиграл конкурс и получил одобрение на 5 лет. Прицепить к нему еще одного? Это уже похоже на политрука», — сказал Лиепиньш.

Запись композитора привлекла большое внимание комментаторов, в том числе Оярса Рубениса, который также поддержал мнение Лиепиньша:

-Одну хорошую новую постановку можно создать на зарплату двух членов правления, которой сейчас не хватает в опере...

- Именно. У общественных СМИ также логично и эффективно чтобы был один руководитель, - пишет Вентс Армандс Крауклис.