Зарплаты, пособия в новом году: где урежут, а где добавят?

Читатели с интересом и даже тревогой следят за ходом обсуждения позиций благосостояния. Что мы имеем в плане социальных плюсов, а что осталось в минусе?

В эти недели министр благосостояния Улдис АУГУЛИС активно давал интервью аудио-, видео-, а также печатным и виртуальным изданиям. Он разъяснял аудитории, что сфера благосостояния жителей Латвии в новом бюджете не ущемлена...

Пенсионный вопрос

Пенсионеры в основном рассчитывают только на пенсию. Они по большей части уже не могут получить нужное образование, чтобы работать в более оплачиваемой сфере, искать работу, где больше платят, или уехать за границу, как это могут сделать люди более молодого возраста.

Но, как заявил министр, пенсионеры, в том числе и будущие, от изменений в новом бюджете не пострадают. Наоборот, продолжится индексация пенсий, а необлагаемый минимум для пенсионеров вырастет в два раза - с 500 до 1 000 евро...

Налоговая реформа - это компромисс, и в данное время это сбалансированный и взвешенный вариант. Хотя при повышении налоговой ставки с 20 и 23% до 25,5% в незавидном положении могут оказаться работающие пенсионеры при декларировании годовых доходов, министр заверил, что повышение необлагаемого минимума до 1 000 евро скажется положительно и на работающих пенсионерах. Что ж, осталось подождать до весны 2026 года, когда СГД подведет индивидуальные итоги за 2025-й.

Перенос части пенсионных выплат из 2-го пенсионного уровня в 1-й в формате 15% и 5% вместо 14% и 6% вызвал горячие споры и даже инициативу по сбору подписей. Как это?

Министерство благосостояния поддерживает это предложение, считая, что будущие пенсионеры не пострадают. Наоборот, оно позволит осуществить снижение налогов на рабочую силу и, возможно, будет способствовать в целом увеличению размера будущих пенсий по старости...

Дети – наше будущее

В ходе составления госбюджета и ранее звучали высказывания ответственных лиц страны, что в казне мало денег, мало ресурсов и т. д. Министерствам был дан приказ помести по сусекам и найти резервы в виде ненужных расходов или тех, без которых можно обойтись, равно как и проектов.

Не все социальные инициативы удается реализовать, - признается министр. На некоторые не было средств, и их планируется воплотить в жизнь за счет перераспределения внутренних резервов. Есть и такие, которые придется временно приостановить. Как, например, программа поддержки сирот StudЕtgods, открытая в 2021 году, но, по оценке министра, не всегда работающая на местах.

Программа предусмотрена для обучающихся очно в вузах молодых людей из многодетных семей, инвалидов 1-й и 2-й групп, сирот.

Ранее звучали тревожные сигналы, что из-за экономии и нехватки рабочей силы на рынке труда возможно сокращение отпуска по уходу за ребенком. В настоящее время это 3 года после рождения ребенка с сохранением стажа, 1,5 года из которых родители получают соответствующие государственные пособия.

Это была одна из идей, но в настоящее время сокращение отпуска по уходу за ребенком не входит в текущую повестку дня Министерства благосостояния, - сообщил министр. Также речь не идет и о внесении этой нормы в ближайшие четыре года.

А сокращение отпуска по уходу за ребенком, например, возможно в том случае, если для детей с годовалого возраста будут открыты детские сады в достаточном количестве и предоставлены услуги нянь. Это позволило бы родителям быстрее вернуться на рынок труда.

Более того, правительство поддержало идею увеличения родительского пособия для работающих родителей до 75% от размера пособия на время переходного периода. 79% работающих родителей, получающих родительское пособие, - отцы. В данном случае остается открытым вопрос социального обеспечения матерей.

Минблаг ранее подготовил предложение об увеличении родительского пособия, которое не повышалось с 2014 года. Но, уточнил министр, правительство поддержало только увеличение пособия для работающих родителей, поскольку сейчас приоритет – оборона...

Кадры решают всЕ

Что беспокоит министра Аугулиса, так это нехватка рабочей силы в Латвии. Это, по его словам, и одна из причин проблем со строительством Rail Baltica. Нужно думать о том, как по максимуму привлечь на рынок труда местные ресурсы.

Оказывается, в стране немало молодых людей в возрасте от 15 до 27 лет, которые, по официальным данным, нигде не работают и не учатся. Нужно понять, сколько из них находится за пределами Латвии, сколько работает нелегально, сколько действительно не работает и не учится.

Надо думать о привлечении людей с инвалидностью и пенсионеров, создавать им благоприятные условия занятости, работать над политикой реэмиграции.

Нет ничего плохого и в привлечении иностранной рабочей силы, - считает министр Аугулис. Но нужно смотреть, кто нам нужен: низкоквалифицированные мигранты или работники с квалификацией?

В следующем году социальные выплаты гражданским беженцам с Украины останутся без изменений...

Верхи тоже плачут

Введены ограничения на повышение фонда зарплат

Волна урезания коснулась и зарплат высшего эшелона власти. Нет, их не снизят, но и сильно повышать не будут...

Бюджет выживания - так называют бюджет-2025 многие самоуправления и специалисты. Почему? Потому что задеты за живое. В частности, в рамках нового бюджета планируется заморозить зарплаты руководства госпредприятий. Правда, депутатов Сейма это не коснется.

Но в Сейме, как и в системе госуправления, будут введены ограничения, а именно: зарплаты могут увеличиться не более чем на 2,6%, а не на 6%, как планировалось.

В 2025 году депутатский зарплатный фонд в Сейме составит 5 247 948 евро, тогда как сейчас это сумма 5 114 640 евро. Таким образом, в следующем году зарплата депутата составит 4 330 евро брутто (сейчас - 4 220).

Почему не заморозили зарплаты парламентариев? В Сейме сообщили, что если зарплаты заморозить совсем, не допустив вообще никакого роста, потом может получиться так, что они вырастут очень быстро, и это потребует в дальнейшем резкого прироста бюджета Сейма.

Также в 2025 году примерно на 20% планируется снизить общие расходы на компенсации, которые положены депутатам на транспортные расходы и аренду жилья. И это связано не с урезанием льгот парламентариям, а с тем, как пояснили в Сейме, что эти компенсации запрашивает меньшее число депутатов, чем планировалось ранее.

Плюс предполагается на 240 тысяч евро уменьшить хозяйственные расходы — в том числе на энергоресурсы, ремонтные работы, коммунальные услуги.

Тем не менее общий бюджет Сейма отнюдь не сократится. В целом в 2025 году он может составить 38,3 млн. евро — на 1,9 млн. евро больше, чем в текущем.

V В будущем году зарплаты полицейских, пожарных-спасателей, пограничников, таможенников и работников тюрем повысят в среднем на 10%, это позволит уравновесить зарплаты в МВД с зарплатами в оборонном секторе, - сообщил министр внутренних дел Рихардс КОЗЛОВСКИС.

Полицейский, не считая сверхурочной и ночной работы, на руки будет получать немногим более 1 000 евро. Также для сотрудников этих структур предусмотрена доплата в размере 300 евро брутто «за выполнение определенных функций и задач».

V Независимые органы, на финансирование которых правительство не оказывает прямого влияния (в отличие, например, от министерств), - это Президентская канцелярия, Конституционный суд, Генеральная прокуратура, Госконтроль, Бюро омбудсмена, оба надзирающих за СМИ совета, Министерство финансов. Всего 14.

Все независимые структуры согласились на ограничение повышения зарплатного фонда в 2025 году в рамках 2,6%, как во всем остальном госуправлении. То же касается и зарплаты президента, и пенсий экс-президентов.

Часть упомянутых ведомств — Конституционный суд, Генпрокуратура и Верховный суд — в следующем году получат одноразовую финансовую поддержку для улучшения безопасности информационных систем...

Лана ВАСИЛЬЕВА