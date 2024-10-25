Зарплаты депутатов не заморозят, но поднимут «всего» на 2,6% в знак солидарности. С кем?

Решение не замораживать зарплаты депутатов было продумано и принято совместно президиумом Сейма. Миериня подчеркнула, что это решение было принято в знак солидарности с государственным управлением.

«Полное замораживание зарплат, без увеличения их на один процентный пункт в условиях жесткой бюджетной ситуации, может привести к тому, что в ближайшие годы зарплаты депутатов могут очень резко вырасти, что потребует непропорционально большого увеличения бюджета Сейма», - пояснил спикер.

31 июля этого года правительство одобрило ограничение на увеличение Фонда вознаграждения на 2025 год максимум на 2,6% по сравнению с обновленным планом на 2024 год.

Между тем, по предложению президента, планируется заморозить зарплаты руководства государственных капитальных компаний, когда соответствующий законопроект будет обсуждаться в Сейме.