Заработали на «тринадцатую зарплату»: чиновники опять не поскупились себе на премии

Согласно закону, раз в год чиновники имеют право получить премию в размере до 75% их зарплаты. Фактически это то, что в прежние времена называлось «тринадцатой зарплатой». Разумеется, чиновники этим правом с удовольствием пользуются. Вот на какие суммы мы, налогоплательщики, их уже премировали:

Канцелярия президента: выплачены премии на 110 653 евро

В канцелярии президента Эдгара Ринкевича премии получили 55 сотрудников. На эти цели было выделено 95 193 евро, которые распределили между 49 сотрудниками (в среднем получается — 1942 евро на нос). Еще 15 460 евро были выплачены шести сотрудникам в виде денежных вознаграждений за участие в подготовке крупных проектов или мероприятий (в среднем получается — 2576 евро на нос).

Столичная дума: выплачены премии на 343 189 евро

В ноябре центральной администрации Рижской думы было выплачено в виде премий 343 189 евро. Их получили 266 работников Рижского самоуправления: в среднем — по 1290 евро на человека.

Отчего так скромно вышло, ведь мы же знаем, что это отнюдь не 75% от зарплат руководства РД? Да потому что премии, спасибо закону, не выплачивали выборным должностным лицам, то есть: мэру Риги, его заместителям, руководителям комитетов, заместителям председателей комитетов, а также советникам. Даже удивительно, как такой закон еще не поменяли?

Министерства: три министерства уже выплатили на 1,2 млн евро премий, в одиннадцати — подсчет еще ведется

Чтоб вы знали: министерства у нас делятся на богатые (например, Минобороны, Минфин, Министерство умного управления и регионального развития — VARAM) и бедные (Минкульт), в зависимости от сумм, которые им выделяются. И премии там выплачиваются в гораздо более растянутые сроки, чем в канцелярии президента и столичной думе.

Некоторые к сегодняшнему дню их уже получили, некоторым это еще предстоит. Так, до сих пор не выплатили премии в МИДе, Минобороны, Минюсте и Минздраве. Зато уже премировали своих сотрудников в Минфине (на более чем 578 тысяч евро), в Минсельхозе (на более чем 350 тысяч евро) и в VARAM (на 272 тысяч евро).

Поэтому, чтобы представить хотя бы примерно, во сколько госбюджету обходится премирование всех министерств, журналисты передачи «Что происходит в Латвии» обратились к архивным документам и посмотрели, сколько получили министерские в прошлом году.

Оказалось, это 4,2 миллиона евро. Только премий — вдобавок к зарплате. Что любопытно: есть министерства, которые к премии относятся ответственно — понимая, что это не просто гарантированный подарок с небес, а вознаграждение за конкретный труд. И они при премировании пользуются предлагаемым законом градацией: 55% (при оценке «хорошо»), 65% («очень хорошо») и 75% («отлично») от зарплаты.

Таковы, например, Минздрав и Минобороны, которые настолько критично относятся к работе сотрудников, что ни разу не выплачивали премию в размере 75%.

Зато, например, в Минюсте и МИДе оценивают себя как круглых отличников, а свою работу — как блестяще проведенную, ибо там премию всегда и всем платят в максимальном размере.

Вот как выглядит это в цифрах (напоминаем, данные на 2023 год): в 11 из 14 министерств средняя сумма премии на одного сотрудника составила от 1100 до 1400 евро. В двух министерствах — Минкульте и Минобрнауки — под 1 тысячу. Зато лидером с отрывом стало Министерство умного управления и регионального развития: его 336 сотрудников в среднем получили по 2400 евро на человека.

То-то, как мы поглядим, и управление у нас в государстве — прямо-таки образцовое, а уж регионы как развиваются — на зависть всей Балтии. Помнится, именно в прошлом году 17 самоуправлений били в колокола, сигнализируя о бедственном финансовом положении. Есть за что выплачивать сотрудникам VARAM премии, вдвое большие, чем в других министерствах!

Но вернемся к сегодняшнему дню. Только 4,2 миллионами евро на премии, как в прошлом, теперь уже не обойтись. Об этом говорит простая арифметика. Как уже говорилось выше, 3 министерства, уже выплатившие за 2024 год премии (Минфин, Менсельхоз и VARAM), премировали своих сотрудников в целом на 1,2 миллиона.

А в целом в Латвии — 14 министерств. И в какую сумму выльются премии в этом году, даже страшно себе представить.

Отчего суммы премий все возрастают — понятно. Ведь каждый год неуклонно повышаются зарплаты чиновников. А премии — это до 75% от зарплат. Но, как говорит закон сохранения энергии в переводе на обывательский язык, если где-то прибыло, значит, где-то убыло. И мы даже знаем — где.

Чем выше зарплаты чиновников, тем стремительней беднеет остальное население Латвии. Об этом говорит неумолимая статистика. Согласно данным опроса, проведенного агентством Norstat по заказу Bigbank Latvija, каждый четвертый (25%) житель Латвии в возрасте от 18 до 74 лет за последние шесть месяцев не делал никаких денежных накоплений.

Если брать по регионам, то больше всего таких людей, не отложивших на черный день вообще ничего, живут в Видземе (32%). А если смотреть бедняков по возрастным категориям, то это, конечно, жители в возрасте от 60 до 74 лет (32%). Среди молодежи от 18 до 29 лет отложить не в состоянии последние полгода оказались 18%.

При этом внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии продолжает снижаться. В целом за девять месяцев текущего года он снизился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, причем наибольшее падение показал третий квартал, в котором ВВП сократился на 1,6%, свидетельствуют данные ЦСУ.

Спад настиг практически все отрасли: у сфер услуг — на 2%, у производства товаров — на 2,7%. Добавленная стоимость сельскохозяйственной, лесной и рыбной отраслей снизилась на 1,8%. У обрабатывающей промышленности спад в третьем квартале — на 2,1%. В производстве готовых металлических изделий — на 7,8% (разорилось крупное норвежское предприятие с двумя филиалами в Латвии), компьютеров, электронного и оптического оборудования - на 5,5%, а также в производстве продуктов питания - на 2%.

Более или менее идут дела в химической промышленности — там подъем на 0,2%, а совсем хорошо — в производстве изделий из неметаллических минералов (взлет на 12%). Но сколько человек занято в столь специфической отрасли? Уж явно их число невелико.

А что у нас со строительством, которое всегда занимало серьезную долю рынка? Увы, все ушло в отрицательные величины. Объем строительной продукции в третьем квартале по сравнению с третьим кварталом прошлого года снизился на 6,9%, что обусловлено низким спросом на строительство зданий, где наблюдался спад на 19,3%. На снижение объемов инженерного строительства повлияли сокращение в строительстве дорог и железных дорог на 4,4%, а также спад в остальном инженерном строительстве на 44,1%.

Как думаете, на фоне этих цифр Министерство сообщения свои премии заслужило? А Министерство экономики? А Министерство финансов? А уже трижды упомянутое Министерство умного развития и регионального развития? А все прочие министерства — по списку?

Да какая разница, что вы думаете. Заплатите им премии, как миленькие, хотите того или нет. И, удовлетворенно их пересчитав, чиновники сядут думать дальше, что нам, обычным налогоплательщикам, еще бы сократить, урезать, почикать, — чтобы им хватило на увеличение зарплат и на новые премии в следующем году.