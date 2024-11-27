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«Записываем пациентов уже на 2026-й год»: Общество больниц

© Lsm.lv 27 ноября, 2024 15:32

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Национальная Служба здравоохранения не оплачивает больницам более 10 млн евро за уже состоявшееся лечение пациентов в стационарах в этом году, рассказывает глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс, сообщает LSM+ со ссылкой на программу "Домская площадь"

На вопрос о том, как вернуть уже потраченные деньги, Калейс сказал: «Ответ был очень короткий: никак. Мы вам их не вернем».

По его словам, на прошлой неделе Латвийское общество больниц встречалось с Национальной службой здравоохранения, и та сообщила, что упомянутых денег до конца года не будет.

«Мы еще не знаем окончательную цифру до конца года, но, по их расчетам, это почти 12 миллионов», — сообщил он.

«Аргумент такой: «Вы лечили слишком много больных, надо было меньше». Но мы же не планируем, сколько людей заболеют. Человек просто обращается в «скорую помощь» или приходит в больницу лечиться», — говорит Калейс.

«Нам главное, чтобы мы могли заплатить своим врачам и медсестрам. Они же работали, лечили пациентов. Но если государство нам это не оплачивает, как нам мотивировать их в дальнейшем?» — задается вопросом глава Латвийского общества больниц.

По словам Калейса, сейчас больницы стараются очень строго придерживаться тех квот на лечение, которые им установило государство. «Мы стараемся лечить как можно ближе к этой цифре, которая нам оплачивается. Но это значит, что многие не получают услуги, и нам приходится записывать пациентов в очередь уже даже не на 2025-й, а на 2026-й год».

Он считает, что эффект от такого недофинансирования проявится очень быстро, поскольку если пациенты с хроническими заболеваниями в течение нескольких месяцев не получают нужного лечения, они все равно попадают в больницу — только уже не в плановом порядке, а как неотложные пациенты.

Что же делать пациентам?

«Мой совет — вовремя обращаться к своим семейным врачам. Потому что многие проблемы могут решить семейные врачи. Но то, что они очень загружены, это мы тоже знаем. Потому что хронических заболеваний становится больше, так как в течение двух лет [во время ковид-пандемии] мы не оказывали помощь таким больным. 18 октября 2020 года нам было запрещено оказывать плановую помощь, только неотложную. И сейчас больные, которые нуждались в помощи тогда, сейчас превращаются в неотложных или хронических больных», — говорит Калейс, отметив, что руководство отрасли об этом хорошо осведомлено.

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