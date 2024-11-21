Залужный: «Третья мировая, добро пожаловать, началась»

«в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи», — отметил Залужный.

Он подчеркнул, что в Украине ежедневно гибнут мирные жители от ударов иранских дронов «Шахед», северокорейских ракет и китайских боеприпасов. Более того, российские ракеты содержат компоненты, произведенные в Китае. «Многие военные согласятся: все это — признаки мировой войны. И мир должен к этому готовиться», — добавил дипломат.

Пока еще не поздно остановить конфликт на территории Украины, но партнеры Киева «этого не осознают», указал Залужный: «То, чего так долго ожидали, оно уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы».

По словам экс-главкома, Украина сейчас столкнулась с «множеством врагов», но он надеется, что современные технологии помогут стране выстоять. В то же время неясно, сможет ли Киев победить «в этой битве» без помощи международного сообщества, подчеркнул Залужный: «Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать, она началась».

На Западе тем временем тоже звучат заявления о растущей угрозе глобального конфликта. Например, в январе министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные страны должны в ближайшие 3–5 лет активно готовиться к возможной войне с Россией. «Эксперты считают, что России потребуется несколько лет для подготовки к крупным военным действиям. Это время необходимо использовать для наращивания вооружений», — подчеркнул Писториус.

Начальник польского Генштаба Веслав Кукула в ноябре добавил, что Польша должна готовить армию и общество к возможной войне с Россией, которая представляет собой «реальную угрозу». В сентябре генерал-лейтенант НАТО Александр Зольфранк сообщил, что альянс разрабатывает план действий на случай начала Третьей мировой войны. По его словам, конфликт развернется на «обширной территории» и приведет к значительным потерям.