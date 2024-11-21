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Залужный: «Третья мировая, добро пожаловать, началась»

Редакция PRESS 21 ноября, 2024 21:11

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Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что прямое участие союзников России в войне против Украины свидетельствует о начале Третьей мировой войны. Такое мнение он высказал на церемонии вручения ежегодной премии «УП 100», организованной «Украинской правдой».

«в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи», — отметил Залужный.

Он подчеркнул, что в Украине ежедневно гибнут мирные жители от ударов иранских дронов «Шахед», северокорейских ракет и китайских боеприпасов. Более того, российские ракеты содержат компоненты, произведенные в Китае. «Многие военные согласятся: все это — признаки мировой войны. И мир должен к этому готовиться», — добавил дипломат.

Пока еще не поздно остановить конфликт на территории Украины, но партнеры Киева «этого не осознают», указал Залужный: «То, чего так долго ожидали, оно уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы».

По словам экс-главкома, Украина сейчас столкнулась с «множеством врагов», но он надеется, что современные технологии помогут стране выстоять. В то же время неясно, сможет ли Киев победить «в этой битве» без помощи международного сообщества, подчеркнул Залужный: «Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать, она началась».

На Западе тем временем тоже звучат заявления о растущей угрозе глобального конфликта. Например, в январе министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные страны должны в ближайшие 3–5 лет активно готовиться к возможной войне с Россией. «Эксперты считают, что России потребуется несколько лет для подготовки к крупным военным действиям. Это время необходимо использовать для наращивания вооружений», — подчеркнул Писториус.

Начальник польского Генштаба Веслав Кукула в ноябре добавил, что Польша должна готовить армию и общество к возможной войне с Россией, которая представляет собой «реальную угрозу». В сентябре генерал-лейтенант НАТО Александр Зольфранк сообщил, что альянс разрабатывает план действий на случай начала Третьей мировой войны. По его словам, конфликт развернется на «обширной территории» и приведет к значительным потерям.

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