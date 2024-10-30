На минувшей неделе он прошел второе чтение в парламентской комиссии, вскоре ему предстоит обсуждение на пленарном заседании Сейма. Нововведения технологического плана обретут юридическую силу и выльются в достаточно затратные экономические реалии.

30% парниковых газов. Такую долю вредных веществ составляют транспортные средства всех типов, используемые в Латвии, причем в течение года эта доля прирастает примерно на десятую часть. Во исполнение Договора о деятельности Европейского союза (статья 194, пункт 1), наша республика обязалась проводить "развитие видов энергии, получаемых из возобновляемых энергоресурсов".

Принимая этот закон, латвийские политики должны были бы в первую очередь обратить внимание на ту строчку в аннотации, где говорится о конечной цене вопроса — 251 миллион евро дополнительных затрат в год. То есть в среднем по 120-130 евро с каждого жителя Латвии, включая тех, у кого еще нет прав, и тех, у кого автомобильные права уже отняли.

Цифру в 251 миллион евро рассчитала Латвийская ассоциация торговцев топливом. Хотя, как оговариваются авторы документа, это привнесет в бюджет дополнительные акцизные налоги.

Ну а население Латвии "могло бы уменьшить… потребление транспортной энергии в необязательных поездках". Словом, сидите дома, оно дешевле выйдет!