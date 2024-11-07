Закроют набережную 11 Ноября: на День Лачплесиса в Риге ограничат движение транспорта

С субботы с 20:00 до 12:00 12 ноября будет закрыт участок улицы Бариню от бульвара Узварас до места разворота у улицы Херманя. В указанный период также изменятся маршруты некоторых автобусов. Изменения коснутся маршрутов автобусов № 4, 21, 38 и 39, которые будут следовать по объездной дороге, минуя места проведения мероприятий.

В понедельник, 11 ноября, с 17:00 до 24:00 движение транспортных средств будет закрыто на участке набережной 11 Ноября от Вантового моста до Каменного моста.

С 12:50 до 13:15 Военная полиция Национальных вооруженных сил и Государственная полиция при необходимости ограничат или закроют движение транспорта и пешеходов на перекрестках площади Пилс и улицы Муйтас, площади Пилс и улицы Торня, площади Пилс и улицы Цитаделес, а также площади Пилс.

В понедельник, 11 ноября, с 16:40 от Братского кладбища Риги до площади Свободы и набережной 11 Ноября состоится факельное шествие. Маршрут шествия пройдет от Братского кладбища Риги до площади Свободы, а затем до набережной 11 Ноября. При необходимости на маршруте шествия движение будет ограничено или закрыто.

Во время мероприятий, посвященных Дню Лачплесиса, на нескольких участках будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.