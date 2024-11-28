«Заказ выглядит так… Я не знаю, хочу ли еще есть!» Неприятный сюрприз от курьера испортил аппетит

«Я знаю новую диету! Работает 100%. Заказ через приложение Wolt, когда посылка выглядит вот так, а курьер несет ее в руках, вместо того, чтобы вынимать из сумки… Я не знаю, хочу ли я еще есть!» - пишет Илзе Шикоре в социальной сети Х и публикует фотографию, утверждая что в таком виде получила свой заказ из ресторана.

Особенно ее беспокоит то, что пакет распечатался не случайно и курьер мог из него что-то достать. Из обсуждения под фотографией можно сделать вывод, что в этот раз по количеству весь заказ был на месте, но остается открытым вопрос: не достали ли из него что-то? Например, куриное крылышко или часть картошки фри из упаковки... Как клиент может быть уверен, что что-то еще не было съедено?

Кроме того, в дискуссии горячо обсуждается, кто вообще выполняет работу курьеров, неужели за нее не берутся местные жители и не слишком ли слаб контроль со стороны государства в этой области народного хозяйства.

Эти вопросы обсуждаются не только в соцсетях, но и на самом высоком уровне. Как сообщалось, Министр земледелия Арманд Краузе и генеральный директор PVD Марис Балодис в начале ноября договорились, что курьеры по доставке еды впредь должны быть зарегистрированы в PVD. Представители Министерства земледелия (МЗ) объяснили, что создание базы данных курьеров позволит узнать их количество в Латвии, а также предоставит полную информацию о каждом курьере, включая контактные данные.