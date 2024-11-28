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«Заказ выглядит так… Я не знаю, хочу ли еще есть!» Неприятный сюрприз от курьера испортил аппетит

Редакция PRESS 28 ноября, 2024 16:27

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Х

Еще один неприятный сюрприз от курьеров службы доставки еды обсуждается в социальных сетях. Особое возмущение вызвал тот факт, что пакет из ресторана был доставлен уже раскрытый, хотя посылали его со специальной наклейкой, которая должна была исключить возможность, что из него по пучи что-то достанут.

«Я знаю новую диету! Работает 100%. Заказ через приложение Wolt, когда посылка выглядит вот так, а курьер несет ее в руках, вместо того, чтобы вынимать из сумки… Я не знаю, хочу ли я еще есть!» - пишет Илзе Шикоре в социальной сети Х и публикует фотографию, утверждая что в таком виде получила свой заказ из ресторана.

Особенно ее беспокоит то, что пакет распечатался не случайно и курьер мог из него что-то достать. Из обсуждения под фотографией можно сделать вывод, что в этот раз по количеству весь заказ был на месте, но остается открытым вопрос: не достали ли из него что-то? Например, куриное крылышко или часть картошки фри из упаковки... Как клиент может быть уверен, что что-то еще не было съедено?

Кроме того, в дискуссии горячо обсуждается, кто вообще выполняет работу курьеров, неужели за нее не берутся местные жители и не слишком ли слаб контроль со стороны государства в этой области народного хозяйства.

Эти вопросы обсуждаются не только в соцсетях, но и на самом высоком уровне. Как сообщалось, Министр земледелия Арманд Краузе и генеральный директор PVD Марис Балодис в начале ноября договорились, что курьеры по доставке еды впредь должны быть зарегистрированы в PVD. Представители Министерства земледелия (МЗ) объяснили, что создание базы данных курьеров позволит узнать их количество в Латвии, а также предоставит полную информацию о каждом курьере, включая контактные данные.

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