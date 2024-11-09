Захотел поиздеваться над людьми — лишился абонемента в спортзал; в соцсетях подняли шум — и не зря

Katram, kurš filmē/bildē citus cilvēkus sporta zālē, lai vēlāk ierēktu par viņiem internetā, vajadzētu anulēt zāles abonementu.— Dainis Gžibovskis (@DGFelton) November 4, 2024
Daži savās lohu izpausmēs vienkārši jūtas pārāk ērti.♂️
Такой поступок потряс множество людей. Немало было тех, кто писал, что это кошмарное ощущение - осознавать, что кто-то тайком тебя снимает и потом публично высмеивает на весь интернет. Комментаторы также заявляли, что из-за этого напрочь пропадает желание заниматься спортом в зале, особенно у новичков.
В частности, пользователь @DGFelton написал в соцсети: "Каждому, кто снимает на видео/фото других людей в спортзале, чтобы потом поржать над ними в интернете, надо бы аннулировать абонемент в зал. Некоторые в своих лоховских проявлениях просто чувствуют себя слишком удобно".
Певец Маркус Рива тоже категорически против такого поведения: "Каждый человек, кто дошел до спортзала, - молодец. Мы никогда не знаем, каковы у каждого человека backstory, состояние здоровья и т.д. Смеяться над другими в спортзале недопустимо".
Вот еще мнения:
- Слышал об этом. Мерзко. И наверняка ему ничего за это не будет. Знаю, как трудно собраться и начать ходить [в спортзал] и насколько ужасно себя чувствуешь, когда над [твоими] попытками издеваются. Сочувствую людям, кто увидит, что их выложили в таком виде... Ценю своего тренера и нынешний зал, где могу чувствовать себя в безопасности.
- Меня больше волнуют не те несколько лохов, которые снимают, а эти тысячи лайков и комментариев к таким видео. Несколько - не проблема, а тысячи - еще какая.
Нашлись и неравнодушные люди, поставившие в известность о случившемся администрацию LEMON GYM. Были и те, кто напомнил о пункте в договоре со спортклубом, где такие вещи запрещены.
День спустя пользовательница "Х" @balode_, сообщившая в администрацию, поделилась постом о том, что клуб LEMON GYM аннулировал абонемент мужчине за это публичное издевательство над другим клиентом.
Известно также, что авторы скандальных видео удалили свои ролики из соцсетей.
(Иллюстративное фото.)