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Загорающиеся посылки в ЕС: в Литве задержаны подозреваемые

© Deutsche Welle 6 ноября, 2024 10:10

Мир 0 комментариев

Литва и другие страны интенсивно расследуют случаи отправки в страны Запада самовоспламеняющихся посылок, указала генпрокурор Литвы Нида Грускиене. В Вильнюсе обвиняют в произошедшем российские спецслужбы.

В Литве несколько человек задержаны в связи с возгоранием посылок в почтовых логистических центрах на территории ЕС. Как сообщила во вторник, 5 ноября, прокуратура в Вильнюсе, подозреваемых считают причастными к отправке посылок с воспламеняющимся содержимым из Литвы в другие западные страны.

Советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрыс полагает, что за инцидентами стоит российская военная разведка - Главное управление Генштаба РФ. "Мы должны нейтрализовать и разбить источник (злонамеренных операций. - Ред.). И мы знаем, кто стоит за этими операциями", - цитирует его агентство dpa.

В свою очередь генпрокурор Литвы Нида Грускиене, выступив перед журналистами в Вильнюсе, указала, что расследование ведется интенсивно и в нем участвуют и другие страны. Дальнейших подробностей она не привела.

Воспламенение посылок в Британии и Германии

По сообщениям СМИ, 22 июля инцидент с воспламенением посылки произошел в логистическом центре компании DHL вблизи британского города Бирмингема. Пожарные службы смогли тогда потушить пламя, при этом никто не пострадал. В Соединенном Королевстве было начато расследование.

Аналогичный инцидент произошел также в июле в Германии. По данным ведущей расследование федеральной прокуратуры, посылка воспламенилась в грузовом центре DHLв аэропорту Лейпцига. Как подчеркнул тогда глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang), возгорание на борту самолета могло бы привести к его крушению.

Обвинения в адрес России

4 ноября газета The Wall Street Journal (WSJ) написала со ссылкой источники в западных спецслужбах, что к инцидентам в логистических центрах в Германии и Великобритании причастна Россия. По данным издания, в опасных посылках находились электрические массажеры, начиненные легковоспламеняющимся веществом на основе магния.

Целью операции российских агентов было выяснить, как пронести зажигательные устройства на самолеты, летящие в Северную Америку, утверждали источники издания.

В конце октября Национальная прокуратура Польши заявила об аресте четырех человек в связи с возгораниями на складах DHL. Арестованным были предъявлены обвинения в участии в террористических операциях по поручению иностранной разведки.

Кремль в комментарии WSJ отверг обвинения в причастности к рассылке самовоспламеняющихся посылок по странам Запада.

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