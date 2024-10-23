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Задолжали по счетам? Эксперт об оплате долгов по-новому

Еженедельник «Вести» 23 октября, 2024 15:42

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Вступили в силу поправки к статье 594 Гражданско-процессуального закона в отношении должников. Подробнее об изменениях в законе и о том, кто получит бонусы от его новой нормы, а чье положение ухудшится, рассказывает член правления Латвийской ассоциации кредитных заемщиков Янис АБОЛИНЬШ.

- Новые положения закона, хотя их преподносят как шаг навстречу должникам, на самом деле облегчают положение только более обеспеченной части заемщиков. Если прежде взыскание не накладывалось на сумму, равную размеру минимальной зарплаты, то теперь взыскивается определенный процент с половины суммы, равной минимальной зарплате.

Это означает, что с тех, кто получает минимальную зарплату, пенсии – по старости и инвалидности - даже меньше минимальной зарплаты, теперь тоже взыскивают суммы в счет долга. А у многих должников пенсия по старости или инвалидности – единственный доход.

Не учтены интересы самой незащищенной части заемщиков: пенсионеров, инвалидов, людей, по характеру работы получающих минимальную зарплату. Не учтен фактор, что в основном люди попали в долговую яму по стечению обстоятельств: потеряли работу, ухудшилось состояние здоровья, снизили зарплату, сократили должность и так далее. Не все смогли снова отыскать другую, высокооплачиваемую работу.

Чтобы освободиться от непосильных долгов и пройти процесс неплатежеспособности, необходимо внести в качестве залога сумму, равную размеру двух минимальных зарплат (в этом году это 1 400 евро), плюс расходы на подачу заявления, получение определенных справок. Для человека, который не может вернуть долги в полной мере и имеет низкие доходы, это недостижимо. Люди оказываются в замкнутом круге: платить нечем, расстаться с кредиторами не на что.

Теперь взыскание накладывается и на минимальные суммы. Если человек в трудоспособном возрасте порой может искать дополнительные доходы или более оплачиваемую работу, то человек в пожилом возрасте, пенсионер и человек с инвалидностью живет на свою мизерную пенсию.

Пенсионеры при взыскании подобных долгов окажутся в худшей ситуации – до реформы должникам в любом случае оставляли 100% минимальной зарплаты. 43% пенсионеров в прошлом году получали пенсию в размере от 500 до 1 000 евро, 34% – от 350 до 500 евро, а 16% - минимальную пенсию.

Единственный плюс новой нормы ощутят те, кто получает гонорары от авторских работ, доходы в качестве самозанятого лица и от индивидуальной деятельности. Ранее все, что не было зарплатой работника по найму, отнималось судебными исполнителями полностью, без ограничения размера минимальной зарплаты. Сейчас все доходы суммируются, и заемщику остается определенная часть от доходов вне зарплаты.

Но, по большому счету, этот закон выгоден более обеспеченным заемщикам, у которых остаются на жизнь достаточные суммы. Те, кто получает большую зарплату, практически и не почувствуют, что у них отняли 30% от половины минимальной зарплаты. В отличие от пенсионеров с пенсией, например, 300-400 евро, у которых каждый евро на счету.

По нашим данным, в Латвии более 300 тысяч жителей имеют неоплаченные долги, и значительная часть из них – люди с небольшими, а то и минимальными доходами. Теперь после выплаты долгов из половины минимальной зарплаты им придется обращаться за социальной помощью, чтобы оплатить коммунальные услуги и минимальные расходы. Это усилит нагрузку на бюджеты местных самоуправлений...

Авторы законопроекта – Министерство юстиции (министр юстиции Инессе Либиня-Эгнере – партия Vienotība) – ссылаются на то, что взыскание долгов задерживается, потому что заемщики переходят на минимальные зарплаты и получают оплату труда в конвертах. Судебные исполнители (ZTI) бьют тревогу, что люди специально переходят на минимальную зарплату, чтобы не платить долги. А новая норма, мол, побудит получать зарплату официально и ускорит выплату долгов.

Посчитаем доходы судебных исполнителей. Там суммы в декларациях по полмиллиона евро в год. Новый закон выгоден в первую очередь им и еще больше увеличит их доходы.

Когда готовился проект поправок, наша ассоциация предлагала уменьшить нагрузку на заемщиков с небольшими доходами: взыскивать 10% с доходов в размере минимальной зарплаты (сейчас это 700 евро) и 30% - с доходов выше 700 евро.

Но поправки к закону принимались в спешном порядке и при большом лоббировании отряда судебных приставов. Обычно чтение проектов в комиссиях Сейма проходит в течение 4-5 месяцев, но этот проект парламентом был утвержден скоропалительно. Председатель юридической комиссии Сейма Андрейс Юдинс (Vienotība) перед Лиго дал две недели на обсуждение поправок, но фактически проект был утвержден за неделю.

Наша ассоциация заемщиков написала письмо в Сейм, в котором указала, какие мизерные суммы остаются на руках у пенсионеров и инвалидов после уплаты назначенных по взысканию сумм. Далее мы просили президента Латвии не подписывать закон в новой редакции, а отправить на доработку. Но закон подписан...

(!) Подробнее о новых нормах – по ссылке: https://likumi.lv/ta/id/50500-civilprocesa-likums

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