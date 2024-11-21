Зачем вообще нам нужна «Rail Baltica»? Бен Латковскис

К сожалению, эти второстепенные проблемы выходят на первый план, отодвигая главную проблему куда-то на дальний план. Если подойти к вопросу серьезно, в логическом порядке. Если мы когда-то взяли с собой в путешествие чемодан без ручки, то логично было бы сначала выяснить – почему нам приходится постоянно носить его с собой, если это вызывает такую ​​большую нагрузку?

Может быть, там есть что-то настолько ценное, что его нельзя просто оставить в парке рядом с мусорным баком. Или есть теплая одежда, которая пригодится на случай больших морозов, или что-то в этом роде. Иными словами, прежде чем думать о том, где искать деньги на железнодорожную линию Rail Baltica, мы должны четко и однозначно ответить на вопрос – зачем нам этот путь? Вообще - зачем? Что это нам даст и что мы потеряем, если трассу не построят? Пока не будет ответов на эти вопросы, будут продолжаться постоянные политические перетягивания каната и забрасывание камнями на эту тему.

До недавнего времени вопрос о полезности трассы почти не возникал, потому что все было как бы ясно. Консенсус был достигнут как на политическом уровне, так и в обществе. Современная железная дорога европейской ширины, которая соединит столицы стран Балтии с Европой высокоскоростными поездами. Кто мог бы усомниться в необходимости этого проекта? К тому же, если это еще было почти как подарок от ЕС – 85% финансирования поступает из ЕС. Есть еще возражения?

Дешевая машина без сидений

Однако за последний год ситуация существенно изменилась. Получается, что ЕС финансирует только саму базовую трассу. Этот основной маршрут вообще не проходит через Ригу. Все остальное, что связано с этой линией, необходимо финансировать самостоятельно. Если использовать аналогии, вам продают машину, в которой нет ничего, кроме кузова и двигателя, с огромной скидкой. Все остальное вам придется покупать самостоятельно. Начиная с сидений, окон и заканчивая панелью управления. Безмерная радость от обладания дешевой машиной постепенно превращается в тяжелое чувство разочарования, когда вы наконец подсчитываете, сколько все это будет стоить. Когда приходится в очередной раз открывать кошелек, то начинаешь думать: а может, вообще стоит отказаться от покупки, учитывая, что платить придется снова и снова, и так много раз.

Мы находимся в похожей ситуации. Однако решение принимаем не мы, его примут политики правящей коалиции. Исходя из собственных, прежде всего, политических интересов. Очень важно это понимать, ведь политики всегда ставят свои интересы выше общих интересов всей нации.

Так каковы же политические позиции лиц, принимающих решения? Есть три стороны, от которых зависит судьба проекта"Rail Baltica - "Vienotība" ("Единство"), "Progresīvie" ("Прогрессивные") и ZZS (СЗК). Поскольку «прогрессисты» представляют также Минсообщения, который является основным исполнителем проекта, позиция этой политической силы является наиболее агрессивной. Проект следует продолжать в максимально широком масштабе. Если не совсем так, как два года назад, то близко к этому.

А именно, должно быть одно общеевропейское сообщение с Рижским центральным железнодорожным вокзалом (со стороны Эстонии) и аэропортом «Рига» (с литовской стороны). С другой стороны, аэропорт и центр Риги будет соединена железной дорогой старой колеи. Поскольку эти соединения еще не имеют финансирования ЕС (в настоящее время нет ясности относительно того, будут ли каким-то образом перераспределены средства ЕС в пользу проекта Rail Baltica), то для него следует зарезервировать деньги госбюджета, чего курируемое «Виенотибой» Министерство финансов делать категорически отказывается.

«Единство» не любит резких движений

Чего хочет «Единство»? Поскольку «Единство» позиционирует себя как центральную, прагматическую силу, оно не ограничено идеологическими рамками. Это может быть основано на чистом политическом расчете. Чего хотят люди, того и мы хотим. Народ хочет железную дорогу, хочет связи с Европой, хочет современных высокоскоростных поездов. Они не хотят тратить бюджетные деньги. Так как же соединить эти два несовместимых желания? Трудно, но не невозможно. Необходимо использовать волшебное слово – безопасность. В настоящее время это работает практически во всех случаях. Денег не может быть жалко. Даже если кто-то извиняется, не следует говорить об этом вслух.

Поэтому позиция «Единства» такова: проект надо продолжать, железную дорогу надо строить, но в минимальном объеме. В связи с военной безопасностью. Фактически только потому, что приостановка проекта не соответствует стилю работы «Единства» — не делать резких движений, которые могут повлечь за собой непредсказуемые последствия. Самая безопасная тактика — плыть по течению. Плыть, как цветок на плотине. Также с высокой степенью достоверности можно предположить, что у проекта есть серьезные экономические интересы, связанные с этой стороной, которые могут пострадать, если проект будет остановлен.

В этом составе СЗК претендует на ту часть электората, которая всегда смотрела на проект Rail Baltica с сомнением и не поддалась гипнозу заманчивых анимаций. Той части электората, которая с самого начала требовала оценки экономической полезности проекта: кто будет ехать по этой линии, кого по ней поведут, во сколько обойдется содержание инфраструктуры и какова экономическая выгода, эффект от всего этого будет.

Как теперь выяснила комиссия по расследованию Сейма, предыдущие оценки экономической полезности проекта аудиторской фирмой "Ernst & Young Latvia" были "высосаны из пальца" и основаны на данных, предоставленных самими исполнителями. Об экономической полезности проекта на данный момент не говорят даже самые ярые защитники проекта.

Дорогая железная дорога как военная инвестиция

Акцент сместился на два других аспекта: раз начав, его необходимо завершить, кроме того, у нас есть юридические обязательства перед Эстонией и ЕС. Меньше в сторону Литвы, у которой есть свои приоритеты в этом проекте, мало связанные с нашими интересами. Второй аспект, который сейчас пропагандируется как основной, — это безопасность.

Утверждается, что железная дорога необходима как военный объект, по которому в случае войны будет доставляться боевая техника, вооружение, боеприпасы и живая сила. Почему все это нельзя было доставить в Латвию раньше (первая очередь Rail Baltica завершится в лучшем случае к 31 декабря 2030 года, а, возможно, и позже), дешевле и по другим маршрутам, не поясняется. Он оперируется эмоционально маркированными картами - безопасность, Кремль, НАТО, Путин. Смешивая эти карты в разных комбинациях, результат всегда один - Путин угрожает нашей безопасности, поэтому проект необходим для того, чтобы грузы НАТО могли прибыть быстрее, но против проекта выступает только Кремль.

Примерно так же, как пятнадцать лет назад, когда проект был еще в стадии фэнтези: вечером садишься в поезд, а утром уже в Берлине. Отлично, не так ли? Спрашивать кого-то, действительно ли он хочет сидеть в поезде десять часов, чтобы добраться до Берлина за 100 евро или больше, до которого можно долететь за полтора часа за 30 евро (или даже меньше), было не лучшим тоном. Как и сейчас, неуместно спрашивать: нельзя ли потратить миллиарды, предназначенные для «Рейл Балтики», на что-то более полезное для укрепления безопасности (в военных целях)?

Пусть ЕС продолжит проект

Хотя влияние оппозиционных партий на принятие решений в политической системе Латвии сведено к минимуму, оно все же не отсутствует полностью. Особенно если одна из оппозиционных партий возглавляет парламентскую комиссию по расследованию соответствующего дела. Позиция главы этой комиссии Андраша Кулбергса находится между позициями «Виенотибы» и «Прогрессистов», ближе к последним. Проект (пусть и в усеченном варианте) следует продолжать. Чем быстрее мы найдем на это деньги в бюджете, тем ниже будут общие затраты.

Позиция Нацобъединения аналогична. Особое внимание уделяется компонентам безопасности проекта, хотя здесь скорее можно найти мелкие корыстные интересы, поскольку проект с самого начала был любимцем давнего члена НО в Европарламенте (номинального кандидата в премьер-министры) Роберта Зиле и многие люди, связанные с НО, работали в структурах «Рейл Балтика».

«Стабильности!» и «Латвия прежде всего» твердо занимают позиции «против». Политический вес обеих этих партий существенно снижается из-за того, что они обе «против» почти всего, а также из-за того, что их политический класс и значительная часть «простых людей» воспринимаются как антигосударственные, про- -Путинские партии, которые лучше не только игнорировать, но и лучше делать ровно вопреки их желанию.

Что мы видим на общей картине? «Прогрессисты» и НО за продолжение проекта (при возможном финансировании) в максимально широком объеме. Рядом с ним стоит «Объединенный список», требующий, хотя бы политически, наказать ранее инициаторов проекта. «Единство» тоже о продолжении, но с минимальным привлечением финансирования из госбюджета. СЗК приглашает вас не торопиться.

Посмотрим, получится ли перераспределить часть средств ЕС в пользу Rail Baltica, тогда и примем решение. Мы сохраняем возможность политического и финансового маневра.

К сожалению, вопрос – зачем вообще нужна эта трасса – не возникает. А также еще один, не менее важный вопрос: что произойдет, если латвийское правительство официально объявит, что управление всем проектом до сих пор было одной большой и фундаментальной неудачей, и мы выходим из проекта. Однако если проект настолько важен для Эстонии и ЕС в целом, то мы делегируем ЕС управление им на латвийском этапе. О распределении финансирования договариваемся отдельно. Почему вопрос не задан так?