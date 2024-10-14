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Зачем тогда спрашивали? Совет по памятникам недоумевает: политики проигнорировали все его заключения (1)

Редакция PRESS 14 октября, 2024 17:25

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Эксперты Совета по памятникам при Рижской думе в недоумении: зачем спрашивали их мнение о демонтаже памятников в столице, если политики проигнорировали его заключение? На нескольких заседаниях Совет отклонял предложения по сносу памятников, тем не менее эти вопросы все равно оказались в повестке дня депутатов столичного самоуправления.

Члены Совета по памятникам при Рижской думе обратились к депутатам Рижской думы с открытым письмом и просьбой объяснить, почему игнорируются их рекомендации:

"Мы, эксперты Совета по памятникам при Рижской думе — Глеб Пантелеев, Гунтис Земитис, Мартиньш Минтаурс и Инесе Барановска, выражаем свое недоумение в связи с тем, что, несмотря на несколько голосований Совета по памятникам против демонтажа, тем не менее в повестку дня заседания Рижской думы от 16.10.2024 включены следующие вопросы:

О демонтаже бронзовой скульптуры Михаэля Андреаса Барклая де Толли.
О демонтаже постамента скульптуры Михаэля Андреаса Барклая де Толли.
О демонтаже и преобразовании памятника Андрею Упитису.
О перемещении памятника Судрабу Эджусу.
О демонтаже памятника русским воинам, павшим в 1701 году на Луцавсале.

Совет по памятникам является консультационным органом, созданным по инициативе Рижской думы, в состав которого, наряду с депутатами Рижской думы, входят эксперты из различных областей — искусства, истории, филологии и других дисциплин, с целью предоставления профессиональных рекомендаций. Хотим обратить ваше внимание на то, что все вышеперечисленные вопросы были рассмотрены Советом по памятникам на нескольких заседаниях, и эти предложения были отклонены в ходе открытого голосования, в котором участвовали как депутаты Рижской думы, так и приглашенные эксперты Совета по памятникам.

Просим объяснить, почему Рижская дума игнорирует рекомендации Совета по памятникам, на что указывает повестка дня заседания от 16 октября".

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