Она отметила, что этот случай вызывает крайнюю обеспокоенность. "Я думаю, что нам, безусловно, нужно помочь семейным врачам усилить работу с родителями и в этих случаях, когда вакцинация могла бы стать возможностью спасти ребенка", - сказала глава правительства.

В то же время следует помнить, что нельзя вводить что-то очень радикальное как обязанность, не считаясь с довольно большой частью населения, которой может понадобиться время, чтобы получить эту информацию.

"Безусловно, необходимо решить вопрос о том, как работать с родителями, которые отказываются от прививок. Может быть, подписи недостаточно, нужно передавать эту информацию дальше, чтобы, если ребенок находится в образовательном учреждении, эта информация была доступна. Разумеется, с соблюдением всех правил защиты данных", - сказала премьер-министр.

Премьер-министр призвала депутатов освободить сиротские суды от несвойственных им функций, таких как выдача нотариальных доверенностей, поскольку это могут делать юристы, что позволит сиротским судам заниматься вопросами, связанными с детьми.

Глава правительства также отметила, что Инспекция здравоохранения должна следить не только за тем, как оказывается медицинская помощь, но и за тем, как врачи общаются с населением. "Если нужно изменить какой-то нормативный акт, я всегда открыта и для этого, потому что бороться с дезинформацией очень сложно и всегда нужно различать, где чьи-то субъективные интересы, а где это преднамеренное действие в СМИ, и, безусловно, такой человек должен нести ответственность", - сказала Силиня.

Уже сообщалось, что 16 сентября от дифтерии скончался четырехлетний мальчик. Мальчик не был привит от дифтерии.

Позже полиция задержала родителей мальчика за то, что они забрали из больницы двух других своих детей, которые также не были привиты и заболели дифтерией.