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«Заберите домой русскоязычного посла, не оскорбляйте нас!» Русский на сайте посольства США вызвал бурю

Редакция PRESS 4 декабря, 2024 19:35

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"Латвия больше никогда не будет Россией! русский язык напоминает нам о 50-летнем периоде советской оккупации. Пожалуйста, не оскорбляйте нас"! - Так отреагировала на своей странице в Фейсбук Лиана Ланга на русский язык, который использует для коммуникации с латвийцами посольство США в Латвии.

Также она поделилась постом Никиты Клементьева, который пишет, обращаясь в посольство: Прекратите общение с нашей нацией в вашем Telegram-канале на РУССКОМ языке! Наша страна называется ЛАТВИЯ. Наш язык - латышский. Заберите домой своего русскоязычного посла, который не уважает нашу страну, народ, язык и культуру, разговаривая с нами на языке террористического государства . 

И латвийскому МИДу: Не могли бы вы объяснить нашим американским партнерам, какой государственный язык нашей страны?

 

Telegram-канал был создан 29 октября и первая публикация в нем - видео с обращением посла США Кристофера Робинсона.
"Hello! Здравствуйте! Меня зовут Кристофер Робинсон, я посол США в Латвии. Хотя я здесь уже почти два года, каждое новое место и встреча продолжает меня удивлять. Я побывал в Валмиере, Лиепае, Резекне и Даугавпилсе. Каждый уголок вашей страны сияет уникальностью. Очень рад знакомиться с людьми с разным опытом. Впереди много интересного. Делитесь впечатлениями и оставайтесь на связи".
 

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