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За взятку от пьяного водителя: двое полицейских получили по 7 месяцев тюрьмы

© LETA 28 октября, 2024 10:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Рижский городской суд приговорил двух сотрудников полиции к семи месяцам лишения свободы за взятку в размере 600 евро, свидетельствует приговор суда.

В 2017 году полицейские остановили автомобиль, водитель которого не имел прав и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения 1,9 промилле.

Один из полицейских заявил водителю, что тот "попал". В ходе дальнейшего разговора водитель поинтересовался, на сколько именно он "попал", на что один из полицейских назвал сумму в 600 евро, в обмен на которую не будет составлен протокол о правонарушении.

Водитель ответил, что у него при себе имеется только 150 евро, но полицейский заявил, что он может передать деньги, когда будет нужная сумма.

Позже была назначена встреча, во время которой полицейским было передано 600 евро.

Суд утвердил соглашение, достигнутое между прокурором и обвиняемыми, и назначил каждому из них наказание в виде семи месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в полиции на три года.

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Важно 18:04

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Выбор редакции 18:01

Выбор редакции 0 комментариев

С нового года грядут изменения в некоторых услугах CSDD. В том числе, усложнится теоретический экзамен на получение автомобильных прав, об этом рассказал руководитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД) Айвар Аксенокс, пишет   rus.lsm.lv.

С нового года грядут изменения в некоторых услугах CSDD. В том числе, усложнится теоретический экзамен на получение автомобильных прав, об этом рассказал руководитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД) Айвар Аксенокс, пишет   rus.lsm.lv.

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Женщина в шоке от airBaltic: аннулировали билет и оставили в аэропорту Берлина

Латышские СМИ 17:57

Латышские СМИ 0 комментариев

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О шокирующем опыте сотрудничества с airbaltic рассказала в сети Х жительница Латвии. Она поделилась своим опытом. По милости авиакомпании ей пришлось задержаться в аэропорту Берлина, рассказывает la.lv.

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Вместо жильцов голосуют «мертвые души»? Интересная история в одном из юрмальских домов

Важно 17:42

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Выходец из Латвии Ефим Ш., гражданин Германии, в прошлом году купил квартиру в жилом комплексе в Юрмале, с расчетом  регулярно приезжать на отдых в родные края. Но столкнулся с действиями  со стороны управляющей компании, которые считает вопиющими, о чем он поделился с press.lv.

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