За восхваление военных преступлений: женщина осуждена на год в тюрьме

Инцидент произошел 26 февраля 2022 года, на второй день полномасштабной войны армии оккупантов против Украины. Видземский окружной суд, в который была подана апелляция, оценил действия обвиняемой как намеренно и целенаправленно выражающие поддержку действиям РФ — агрессии и военному вторжению в Украину, и приговорил женщину к реальному (а не условному, как постановил суд первой инстанции) годичному заключению.

В свою очередь, Департамент уголовных дел Сената Верховного суда не нашел оснований для кассации, сохранив в силе приговор окружного суда.

В 2023 году Служба госбезопасности завела уголовное дело по такой же статье против бывшего латвийского политика, в прошлом журналиста Андрея Мамыкина. Тот, выступая в передаче кремлевского пропагандистского телеканала «Царьград ТВ», рассказал, что переехал в РФ, «чтобы его сыновьям не пришлось участвовать в гей-парадах». В интервью он называл вторжение РФ в Украину «спецоперацией» и выразил уверенность в том, что в Латвии будут восстановлены советские памятники.

В 2022 году Сейм принял поправки, предусматривающие, что человек может быть лишен гражданства Латвийской Республики, если он оказывал важную поддержку (финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную) лицам, государствам или другим субъектам, совершившим военные преступления, геноцид, преступления против мира и человечества, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость демократических государств или их конституциональное устройство. А также тех, кто сам принимал участие в такой деятельности.