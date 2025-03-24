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За восхваление военных преступлений: женщина осуждена на год в тюрьме

© Lsm.lv 24 марта, 2025 15:06

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Департамент уголовных дел Сената Верховного суда отказался начать кассацию по делу о восхвалении военных преступлений. Во время пикета возле посольства РФ в поддержку Украины женщина подняла плакат «Россия, я с тобой!», и ее приговор — лишение свободы на срок один год — вступил в силу, сообщает в пресс-релизе отдел коммуникации суда.

Инцидент произошел 26 февраля 2022 года, на второй день полномасштабной войны армии оккупантов против Украины. Видземский окружной суд, в который была подана апелляция, оценил действия обвиняемой как намеренно и целенаправленно выражающие поддержку действиям РФ — агрессии и военному вторжению в Украину, и приговорил женщину к реальному (а не условному, как постановил суд первой инстанции) годичному заключению.

В свою очередь, Департамент уголовных дел Сената Верховного суда не нашел оснований для кассации, сохранив в силе приговор окружного суда.

В 2023 году Служба госбезопасности завела уголовное дело по такой же статье против бывшего латвийского политика, в  прошлом журналиста Андрея Мамыкина. Тот, выступая в передаче кремлевского пропагандистского телеканала «Царьград ТВ», рассказал, что переехал в РФ, «чтобы его сыновьям не пришлось участвовать в гей-парадах». В интервью он называл вторжение РФ в Украину «спецоперацией» и выразил уверенность в том, что в Латвии будут восстановлены советские памятники.

В 2022 году Сейм принял поправки, предусматривающие, что человек может быть лишен гражданства Латвийской Республики, если он оказывал важную поддержку (финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную) лицам, государствам или другим субъектам, совершившим военные преступления, геноцид, преступления против мира и человечества, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость демократических государств или их конституциональное устройство. А также тех, кто сам принимал участие в такой деятельности.

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Бродил с ножом и искал детей: агрессивный мужчина уже долгое время терроризирует соседей в Риге

Важно 15:21

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В Риге, в районе Бишумуйжа, объявился нарушитель порядка. Местные жители сообщают, что мужчина уже долгое время терроризирует соседей в моменты, когда оказывается под воздействием алкоголя и различных веществ. Последний инцидент произошел совсем недавно, в конце прошлой недели, сообщает программа Degpunktā.

В Риге, в районе Бишумуйжа, объявился нарушитель порядка. Местные жители сообщают, что мужчина уже долгое время терроризирует соседей в моменты, когда оказывается под воздействием алкоголя и различных веществ. Последний инцидент произошел совсем недавно, в конце прошлой недели, сообщает программа Degpunktā.

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Обязан ли отец ребёнка увеличить алименты на сына, если мать ребёнка не работает?

Юридическая консультация 15:02

Юридическая консультация 0 комментариев

"У нас с женой есть общая дочь, и еще у меня есть сын от первого брака. Я получаю 1 100 евро на руки, плачу в месяц 300 евро алиментов, 300 уходит на погашение кредита за квартиру, около 280 (зимой) - на коммунальные расходы, поэтому на семью остается не так уж и много, тем более что жена сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. Алименты я плачу добровольно, без суда. Но бывшая считает, что я должен платить ей больше алиментов, потому что она не работает. Обязан ли я увеличить алименты на сына, если у меня нет возможности платить больше? Как разрешить эту ситуацию?".

"У нас с женой есть общая дочь, и еще у меня есть сын от первого брака. Я получаю 1 100 евро на руки, плачу в месяц 300 евро алиментов, 300 уходит на погашение кредита за квартиру, около 280 (зимой) - на коммунальные расходы, поэтому на семью остается не так уж и много, тем более что жена сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. Алименты я плачу добровольно, без суда. Но бывшая считает, что я должен платить ей больше алиментов, потому что она не работает. Обязан ли я увеличить алименты на сына, если у меня нет возможности платить больше? Как разрешить эту ситуацию?".

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Актера Михаила Ефремова выпустят досрочно

Важно 14:47

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Новости Латвии 14:40

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