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За восемь месяцев промышленное производство в Латвии сократилось на 1,5%

© LETA 4 октября, 2024 20:17

Бизнес 0 комментариев

Фото ekonomika.lv

Объем промышленного производства в Латвии за восемь месяцев этого года по календарно скорректированным данным в сравнительных ценах сократился на 1,5% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе обрабатывающая промышленность за восемь месяцев 2024 года сократилась на 4% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, электро- и газоснабжение выросло на 7,8%, а добывающая промышленность и разработка карьеров - на 12,1%.

В августе 2024 года по сравнению с августом 2023 года по календарно скорректированным данным в сравнительных ценах объем промышленного производства вырос на 2,1%.

Объем производства в добывающей промышленности и разработке карьеров увеличился на 7,5%, а в электро- и газоснабжении - на 18,4% благодаря увеличению объема электроэнергии, произведенной на теплоэлектростанциях. При этом объем производства в обрабатывающей промышленности снизился на 0,9%.

Промышленное производство выросло на 45% в ремонте и монтаже машин и оборудования, на 15,1% в текстильной промышленности, на 11,5% в производстве неметаллических минералов, на 10,1% в полиграфии и воспроизведении записей, на 9,9% в производстве химикатов и химической продукции и на 7,4% в производстве одежды. Также на 1,5% увеличились объемы в крупнейшей отрасли обрабатывающей промышленности - производстве древесины и изделий из нее.

Однако объем промышленного производства снизился на 18,4% в производстве электрооборудования, на 9,8% в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 6,2% в производстве машин, установок и станков и на 2,5% в производстве напитков. Также наблюдалось падение в двух из трех крупнейших по доле обрабатывающих отраслей: производство металлических изделий, кроме машин и оборудования, снизилось на 12,8%, а пищевых продуктов - на 1,8%.

В августе 2024 года по сравнению с июлем объем промышленного производства вырос на 2% в сезонно скорректированных ценах. Объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 2,6%, в то время как производство электроэнергии и газа сократилось на 11,6%. Объем производства в добывающей промышленности и разработке карьеров оставался стабильным.

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