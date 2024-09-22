За угрозу убить и расчленить двух женщин ранее судимый мужчина получил реальный тюремный срок

Мужчина обвиняется в том, что он угрожал двум женщинам их убить, и потерпевшие имели основания бояться, что эта угроза осуществится. Кроме того, обвиняемый сопротивлялся представителю власти, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, угрожая и применяя насилие.

Согласно обвинению, мужчина в конце апреля нынешнего года во дворе одного из домов в Риге, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пригрозил своей соседке и бывшей подруге, что убьет их обеих и порежет на куски.

Высказывая эти угрозы, мужчина как минимум дважды ударил свою бывшую подругу. Обвиняемый продолжал угрожать потерпевшим и после прибытия сотрудников Госполиции.

После задержания, находясь в участке, обвиняемый начал угрожать, что убьет полицейских, и попытался ударить одного из них, когда его доставляли в место временного задержания.

Чтобы обвиняемый не совершил новых преступных деяний, не препятствовал следствию и не уклонялся от расследования, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Обвиняемый ранее был дважды судим - за насилие по отношению к приемным детям и за нападение на сотрудников полиции.

После трагедии в 2023 году в Екабпилсе, когда была убита женщина 1983 года рождения, Сейм существенно увеличил максимальные наказания за угрозу убийства, преследование и невыполнение постановления о защите от насилия - максимальный срок лишения свободы за эти преступления был увеличен с трех месяцев до трех лет.

Это обеспечивает более эффективную защиту тем, чья безопасность находится под угрозой ввиду неоднократного или длительного преследования, наблюдения, высказывания угроз или нежелательного общения.

По мнению прокуратуры, нынешнее правовое урегулирование позволяет намного эффективнее остановить насильника - еще до того, как наступили трагические последствия. Принятые поправки расширили возможность прокуроров ходатайствовать перед судом о более суровых наказаниях за такие преступные деяния.