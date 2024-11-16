За прошлый год в Латвии диагностировано 188 новых случаев ВИЧ-инфекции; какие меры будут приняты?

131 инфицированный - мужчина, 57 - женщины.

По сведениям ЦПКЗ, все больше случаев, когда инфекция обнаруживается поздно. 45 человек из 188 узнали о том, что они ВИЧ-инфицированы, уже на стадии СПИД.

Близится Европейская неделя тестирования, и ЦПКЗ 20 ноября начнет кампанию по информированию общественности "Все ли так хорошо, как выглядит?" (Vai viss ir tik labi, kā izskatās?), призывающую каждого сексуально активного человека, в основном молодежь, подумать о том, что ВИЧ-инфекция может затронуть кого угодно.

По данным статистики, в Латвии за последние 15 лет наиболее частый способ инфицирования ВИЧ - гетеросексуальный половой контакт, причем в стране каждый третий инфицированный не знает, что у него ВИЧ.

Во время проведения кампании жителей Латвии на протяжении нескольких недель будут информировать о необходимости регулярно сдавать тест на ВИЧ и о возможности сделать это анонимно и бесплатно в пунктах профилактики.

Кампания откроется 20 ноября в 1:00 в выставочной галерее в центре моды и развлечений Rīga Plaza на 2-м этаже.

Перед кампанией ЦПКЗ провел соцопрос об отношении к ВИЧ и к проведению теста. На открытии можно будет узнать результаты этого опроса. Специалисты также будут информировать о роли семейного врача в обращении к пациентам с просьбами сделать ВИЧ-тест, о том, каковы знания людей о путях заражения ВИЧ и о том, почему люди боятся тестирования.

Кроме того, 20 ноября на 1-м этаже Rīga Plaza будет открыта кабинка для тестирования на ВИЧ, где каждый желающий сможет анонимно и бесплатно пройти тест и получить консультацию до и после теста. Кабинка проработает до 10 декабря.

ЦПКЗ напоминает, что единственный способ заблаговременно убедиться в своем ВИЧ-статусе - это регулярное прохождение тестов на ВИЧ. Инфекция развивается очень медленно и может быть незаметна много лет - человек чувствует себя и выглядит здоровым, даже не предполагая, что он ВИЧ-инфицирован.