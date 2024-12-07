За прошедшие сутки три человека погибли от пожаров

В пятницу в 22:00 поступил вызов в Валмиерский край, где открытым пламенем горел двухэтажный жилой дом - первый этаж площадью 60 кв.м и второй этаж площадью 80 кв.м. В здании найдено тело погибшего. В тушении пожара участвовали также добровольные пожарные из Ренцены и Буртниеки. Работы по ликвидации пожара завершились в 1:32.

Ночью, в 1:26, в ГПСС поступила информация о том, что в Кекавском крае горит открытым пламенем садовый домик площадью 40 кв.м. В домике был обнаружен погибший человек. Работа на месте происшествия завершилась в 4:47.

В 2:40 в ГПСС сообщили, что горит жилой дом в Балвском крае. Это был одноэтажный деревянный дом, площадь пожара - 80 кв.м. При осмотре здания в нем обнаружено тело погибшего. Распространение огня ограничено в 5:10, утром в субботу работа на месте происшествия еще продолжалась.

Днем в пятницу в 11:14 пожарных вызывали в Кекавскую волость Кекавского края, где на кухне в одноэтажном жилом доме загорелось растительное масло на плите и кухонная вытяжка. При тушении огня пострадал человек. Пожарные проверили и проветрили помещения.

Всего за прошедшие сутки с 6:30 пятницы, 6 декабря, до 6:30 субботы, 7 декабря, ГПСС приняла 34 вызова, в том числе 15 на тушение пожаров, 13 на спасательные работы, еще 6 вызовов оказались ложными.