При осмотре транспортного средства в его салоне и багажном отделении были обнаружены семь человек без действующих виз или видов на жительство, которые ранее незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.

В отношении перевозчика начат уголовный процесс, а семеро нелегальных мигрантов доставлены обратно на границу с Белоруссией.