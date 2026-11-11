В ходе проверки полученной информации пограничники в Залесьесской волости остановили автомобиль «Škoda», которым управлял гражданин Белоруссии.
При осмотре транспортного средства в его салоне и багажном отделении были обнаружены семь человек без действующих виз или видов на жительство, которые ранее незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.
В отношении перевозчика начат уголовный процесс, а семеро нелегальных мигрантов доставлены обратно на границу с Белоруссией.
Для обеспечения безопасности восточной границы Латвии 11 августа начата операция «Vilkatis», которая является целенаправленной и скоординированной реакцией Латвии на гибридную угрозу — инструментализированную нелегальную миграцию со стороны Белоруссии. Цель операции — существенно сократить количество случаев незаконного пересечения границы в восточной части Латвии и не допустить подобных случаев в будущем.
Государственная пограничная охрана в этом году уже начала 179 уголовных процессов в отношении 121 человека за незаконное перемещение лиц или предоставление им возможности незаконно находиться в Латвии.
Упомянутые действия наказываются суровыми сроками лишения свободы: например, по одному делу человек был приговорен к пяти годам лишения свободы, по другому — к шести годам и одному месяцу.
На прошлой неделе вступили в силу поправки к уголовному закону, которые ужесточают уголовную ответственность за организацию нелегальной миграции и другие нарушения, связанные с незаконным перемещением и пребыванием лиц.
Санкции соответствующих статей уголовного закона предусматривают длительное лишение свободы на срок до 12 лет за незаконное перемещение лиц через государственную границу и организацию и осуществление другой преступной деятельности, связанной с нелегальной миграцией в Латвию, с конфискацией имущества или без таковой, и с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.
В этом году было предотвращено уже 12 857 попыток незаконного пересечения государственной границы.
Латвия сталкивается с давлением организованной Белоруссией нелегальной миграции с августа 2021 года.
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