За отсутствие страховки будет штраф: владельцев самокатов планируют обязать покупать ОСТА

Инициатором законопроекта, который вскоре будет вынесен на голосование в Сейме, является Министерство финансов. Основываясь на заключении Латвийского бюро страховщиков транспортных средств, ведомство пришло к выводу о необходимости обязательного страхования гражданской ответственности владельцев электросамокатов в связи с участившимися случаями ДТП с участием средств микромобильности, которые имеют серьезные последствия для третьих лиц.

С 1 апреля этого года ездить на электроскутерах можно только при условии их регистрации в Департаменте безопасности дорожного движения (CSDD), но с 1 января 2025 года к владельцам электросамокатов будут применяться более жесткие требования - в обязательном порядке приобретать полисы OCTA.

По предварительным данным, страховые взносы для электросамокатов будут примерно такие же, как и для мопедов, и составляют 24-50 евро в год, а отсутствие страхового полиса предусматриваются штрафы. Вероятно, такие же, как и сейчас у владельцев мопедов - от 30 до 55 евро.

Владельцам электросамокатов, которые любят кататься с ветерком, придется принять во внимание эти новые правила, а тем, кто любит брать электросамокаты напрокат, придется приготовиться к тому, что эта услуга скорее всего станет дороже. В конечном итоге компаниям, занимающимся этим бизнесом, также придется оформлять страховку на свои транспортные средства микромобильности.