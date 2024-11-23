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За ночь в Павилосте выпало 14 сантиметров снега; а каков прогноз на субботу?

© LETA 23 ноября, 2024 09:29

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В ночь на 23 ноября количество осадков в Павилосте достигло 15,6 см и сформировался снежный покров толщиной 14 см, согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

На метеостанции в Кулдиге толщина снежного покрова за ночь увеличилась от 4 до 15 см. Третий по толщине снежный покров в 8:00 в субботу был в Руйиене - 13 см.

В Мерсрагсе толщина снега достигла 10 см, в Колке 9 см, в Стенде 8 см. На большей части территории страны толщина снега менее 1 см.

Самая низкая температура воздуха за прошедшую ночь зарегистрирована на Елгавской наблюдательной станции, расположенной в Стальгене: там похолодало до -7 градусов. В 8:00 в субботу температура воздуха была от +1,9 градуса в Вентспилском порту до -5,6 градуса на наблюдательной станции в Даугавпилсе.

В субботу днем солнечная погода будет чередоваться с облачной, местами ожидается снег, дороги будут скользкими.

Во время снегопада видимость временами будет ухудшаться. Будет дуть умеренный юго-западный и западный, на побережье также северо-западный ветер, в прибрежных регионах порывы достигнут 15-17 м/с. Максимальная температура воздуха - от -2 до +3 градусов, на побережье от +3 до +5 градусов.

В Риге днем солнечная погода будет чередоваться с облачной. Облака до полудня еще принесут снегопад. Улицы и тротуары - по-прежнему скользкие. В столице будет дуть умеренный юго-западный и западный ветер, порывы достигнут 14 м/с. Максимальная температура воздуха - от 0 до +2 градусов.

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