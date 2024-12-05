За неподобающие символы в окне: прокремлевская активистка Елена Крейле получила еще один срок

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Крейле разместила на окнах ткань цвета флага США, а на заднем плане - фотографию двух людей в форме, похожей на форму армии СССР, и изображение флага СССР.

В отношении Крейле возбуждено еще как минимум два уголовных дела. В другом случае суд первой инстанции приговорил Крайле к трем годам лишения свободы за размещение на окнах ее дома российской символики и других символов, восхваляющих войну. Однако приговор не вступил в силу, поскольку он был обжалован, и дело будет рассматриваться в Рижском окружном суде.

По другому уголовному делу Рижский городской суд приговорил Крейле к одному году лишения свободы условно за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений. Приговор также был обжалован, и Окружной суд заменил условное лишение свободы Крейле на реальное тюремное заключение. Приговор еще может быть обжалован в Верховном суде.