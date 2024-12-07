Миллионы «хейтеров» грозят изнасиловать английского филолога: что такого было в её посте?

Буквально за пару дней фотография собрала около 10 тысяч комментариев (в том числе с серьезными угрозами в адрес Элли) и примерно столько же ретвитов. В общей же сложности число просмотров фото улыбающейся Элли в красном джемпере уже к концу недели перевалило за 115 млн — это примерно в 30 раз больше, чем докторов наук во всех США вместе взятых, причём только в сети Х (бывшем «Твиттере»), подсчитал Forbes.

Как вспоминает сама Элли, поначалу большинство комментариев были «невероятно милыми, добрыми и великодушными». Все резко изменилось, после того как пост ретвитнула «пара очень правых аккаунтов».

В комментариях начали сгущаться тучи.

В какой-то момент новоиспечённая доктор Лукс поняла, что пора звонить в полицию и сообщать, что незнакомые люди в сети угрожают ей изнасилованием — что она и сделала. Полиция Кембриджшира подтвердила получение жалобы.

«Я получала множество угроз изнасилования, даже убийства, — говорит она, — но немало людей и просто учили меня, как жить — какой якобы должна быть женщина и что она якобы должна делать, что не имело к делу вообще никакого отношения».

Докторская диссертация Лукс называется «Обонятельная этика: использование запахов в современной и новейшей прозе». На само исследование и написание работы у Элли ушло три с половиной года.

По ее собственным словам, изучала она «почему некоторые писатели, чтобы охарактеризовать неприязненное отношение к объектам искушения и вожделения, нередко прибегают к пласту языка, так или иначе связанному с запахами».

Что же так не понравилось пользователям? Если в двух словах, то примерно всё.

«Ты бы лучше провела эти годы, выйдя замуж и родив детей», — это ещё весьма невинная реакция. Куда больше было комментариев вроде такого: «Это ж надо иметь мозг, настолько пораженный вирусом левачества».

Кто-то был до глубины души оскорблен использованием в диссертации сложных терминов. Кто-то обвинял в невероятном занудстве и претенциозности.

Некоторые шли ещё дальше и на основании её работы делали вывод, что «академическая наука мертва».

«Я не хочу опускаться до их уровня, я не думаю, что в этом есть какая-то польза, — сказала доктор Лукс.

— Я открыта для критики, при условии, что эта критика основана на реальности, и я считаю, что важно подавать пример людям. Хотя я никогда не хотела вируситься, теперь у меня хотя бы ненадолго есть платформа, и я считаю важным показывать людям, что можно не вести себя подобным образом [как хейтеры]».