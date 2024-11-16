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За курьеров хотят взяться серьезно: планируется ввести обязательную письменную проверку знаний

© LETA 16 ноября, 2024 18:27

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Для лиц, участвующих в обороте продовольствия, планируют ввести обязательную письменную проверку знаний в области пищевой гигиены.

Это предусмотрено проектом правил, который уже подготовило и продвигает на согласование Минземледелия.

Предполагается, что после прослушивания курса о минимальных требованиях по гигиене на пищевом предприятии нужно будет пройти письменную проверку.

Эта проверка вводится из-за риска, что лица, участвующие в обороте продовольствия, не освоили необходимые знания в области пищевой гигиены. Недостаток знаний может послужить причиной нарушений правил гигиены, особенно в отношении доставки продуктов питания, заявляют в министерстве.

Уже сообщалось, что курьеры по доставке еды должны быть зарегистрированы в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС). Все, кто хочет заниматься доставкой продуктов питания и еды конечному потребителю, должны заполнить бланк заявления, доступный на сайте ПВС в разделе Veidlapas и принести его в ПВС или прислать в электронном виде.

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