За курьеров хотят взяться серьезно: планируется ввести обязательную письменную проверку знаний

Это предусмотрено проектом правил, который уже подготовило и продвигает на согласование Минземледелия.

Предполагается, что после прослушивания курса о минимальных требованиях по гигиене на пищевом предприятии нужно будет пройти письменную проверку.

Эта проверка вводится из-за риска, что лица, участвующие в обороте продовольствия, не освоили необходимые знания в области пищевой гигиены. Недостаток знаний может послужить причиной нарушений правил гигиены, особенно в отношении доставки продуктов питания, заявляют в министерстве.

Уже сообщалось, что курьеры по доставке еды должны быть зарегистрированы в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС). Все, кто хочет заниматься доставкой продуктов питания и еды конечному потребителю, должны заполнить бланк заявления, доступный на сайте ПВС в разделе Veidlapas и принести его в ПВС или прислать в электронном виде.