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За использование поддельного диплома — испытательный срок на 3 месяца; откуда диплом, неизвестно

© LETA 17 ноября, 2024 11:35

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Прокуратура установила испытательный срок на 3 месяца для женщины, имя и фамилия которой не озвучиваются, за использование поддельного диплома Рижского университета им. Страдиня, о чем свидетельствует доступное публично решение прокуратуры.

При каких обстоятельствах женщина заполучила датированный 16 июня 2009 года поддельный диплом, удостоверяющий степень профессионального бакалавра здравоохранения и квалификацию медсестры, а также справку Латвийского университета "О восстановлении квалификации в реестре", следствию точно установить не удалось.

Летом 2022 года эта женщина на портале э-услуг Latvija.lv, осознавая, что не получала эти диплом и справку, предоставила в Инспекцию здоровья копии этих фальшивых документов, приложив их к заявлению о восстановлении в реестре медперсонала и вспомогательного медперсонала по профессии медсестры.

Прокуратура решила прекратить уголовный процесс, условно освободив обвиняемую от уголовной ответственности, и назначила ей испытательный срок - 3 месяца.

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